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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 09:56

Валютний депозит

Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?
zhukovets_stanislav
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:09

  zhukovets_stanislav написав:Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?


сподіватися що партнер - А Банк видасть готівку (це вже на милість касира) - може повезе :x Сьогодні по приколу сходжу до А БАнку - спробую витягнути валюту - якщо не вийде - тоді вже до Універсалу
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:00

  greenback1996 написав:
  zhukovets_stanislav написав:Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?


сподіватися що партнер - А Банк видасть готівку (це вже на милість касира) - може повезе :x Сьогодні по приколу сходжу до А БАнку - спробую витягнути валюту - якщо не вийде - тоді вже до Універсалу

Сегодня удалось забрать, написал в поддержку,уточнили в каком отделении а-банка я хочу забрать, сформировали код и написали мол иди и пробуй. Пришёл в отделение, всё без проблем выдали.
zhukovets_stanislav
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  #<1 ... 140141142143
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