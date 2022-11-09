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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 09:56
Валютний депозит
Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?
Додано: Чет 03 лис, 2022 11:09
сподіватися що партнер - А Банк видасть готівку (це вже на милість касира) - може повезе Сьогодні по приколу сходжу до А БАнку - спробую витягнути валюту - якщо не вийде - тоді вже до Універсалу
Додано: Чет 03 лис, 2022 17:00
Сегодня удалось забрать, написал в поддержку,уточнили в каком отделении а-банка я хочу забрать, сформировали код и написали мол иди и пробуй. Пришёл в отделение, всё без проблем выдали.
Додано: Сер 09 лис, 2022 18:13
На сети Киевстар приложение (бета) начало выкидывать меня на вход. Поддержка спросила про VPN и дальше блеет что-то про "на жаль зараз оператор може використовувати налаштування, за якими не можливо використати застосунок"
Это у одного меня так?
Додано: Сер 09 лис, 2022 21:23
Замовляла пару сотен доларів до отримання готівкою у відділенні (це не депозит, а кошти на картці), м. Київ. Сьогодні, о 21-00 прислали, що замовлення скасовано (причина -ажіотаж). Відношення до клієнтів залишає бажати кращого
Добре, що хоч на депозит у них не повелася!
Додано: Сер 09 лис, 2022 21:51
Без проблем. Генерируете код в приложухе, заходите в любое отделение А-банка, и забираете в кассе свою валюту. На дату можно не обращать внимание, выбираете любую дату, а получите деньги моментально. Единственая задержка - это, возможно, попросят пройти идентификацию.
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