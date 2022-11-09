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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

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monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 09:56

Валютний депозит

Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?
zhukovets_stanislav
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:09

  zhukovets_stanislav написав:Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?


сподіватися що партнер - А Банк видасть готівку (це вже на милість касира) - може повезе :x Сьогодні по приколу сходжу до А БАнку - спробую витягнути валюту - якщо не вийде - тоді вже до Універсалу
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:00

  greenback1996 написав:
  zhukovets_stanislav написав:Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?


сподіватися що партнер - А Банк видасть готівку (це вже на милість касира) - може повезе :x Сьогодні по приколу сходжу до А БАнку - спробую витягнути валюту - якщо не вийде - тоді вже до Універсалу

Сегодня удалось забрать, написал в поддержку,уточнили в каком отделении а-банка я хочу забрать, сформировали код и написали мол иди и пробуй. Пришёл в отделение, всё без проблем выдали.
zhukovets_stanislav
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:13

На сети Киевстар приложение (бета) начало выкидывать меня на вход. Поддержка спросила про VPN и дальше блеет что-то про "на жаль зараз оператор може використовувати налаштування, за якими не можливо використати застосунок" :shock:

Это у одного меня так?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:23

Замовляла пару сотен доларів до отримання готівкою у відділенні Універсалбанку (це не депозит, а кошти на картці), м. Київ. Сьогодні, о 21-00 прислали, що замовлення скасовано (причина -ажіотаж). Відношення до клієнтів залишає бажати кращого :twisted:
Добре, що хоч на депозит у них не повелася!
Востаннє редагувалось Annet_ в Сер 09 лис, 2022 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:51

  zhukovets_stanislav написав:Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?

Без проблем. Генерируете код в приложухе, заходите в любое отделение А-банка, и забираете в кассе свою валюту. На дату можно не обращать внимание, выбираете любую дату, а получите деньги моментально. Единственая задержка - это, возможно, попросят пройти идентификацию.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:26

  deneg net написав:
  zhukovets_stanislav написав:Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?

Без проблем. Генерируете код в приложухе, заходите в любое отделение А-банка, и забираете в кассе свою валюту. На дату можно не обращать внимание, выбираете любую дату, а получите деньги моментально. Единственая задержка - это, возможно, попросят пройти идентификацию.

Ваш чудовий метод не враховує дві невеличкі "дрібнички" які мають назву "наявність валюти у відділенні абанку на момент звернення вкладника моно банку" та "бажання касира абанку видати наявну валюту клієнтові моно банку". Якщо обидві дрібнички будуть на вашу користь то ваш метод спрацює, якщо хоч одна ні - тоді мимо каси :(
Alien
 
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