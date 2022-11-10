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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 09:56
Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?
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zhukovets_stanislav
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:09
zhukovets_stanislav написав:
Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?
сподіватися що партнер - А Банк видасть готівку (це вже на милість касира) - може повезе
Сьогодні по приколу сходжу до А БАнку - спробую витягнути валюту - якщо не вийде - тоді вже до Універсалу
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greenback1996
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Додано: Чет 03 лис, 2022 17:00
greenback1996 написав: zhukovets_stanislav написав:
Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?
сподіватися що партнер - А Банк видасть готівку (це вже на милість касира) - може повезе
Сьогодні по приколу сходжу до А БАнку - спробую витягнути валюту - якщо не вийде - тоді вже до Універсалу
Сегодня удалось забрать, написал в поддержку,уточнили в каком отделении а-банка я хочу забрать, сформировали код и написали мол иди и пробуй. Пришёл в отделение, всё без проблем выдали.
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zhukovets_stanislav
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:13
На сети Киевстар приложение (бета) начало выкидывать меня на вход. Поддержка спросила про VPN и дальше блеет что-то про "на жаль зараз оператор може використовувати налаштування, за якими не можливо використати застосунок"
Это у одного меня так?
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Vorlon
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Додано: Сер 09 лис, 2022 21:23
Замовляла пару сотен доларів до отримання готівкою у відділенні Універсалбанку (це не депозит, а кошти на картці), м. Київ. Сьогодні, о 21-00 прислали, що замовлення скасовано (причина -ажіотаж). Відношення до клієнтів залишає бажати кращого
Добре, що хоч на депозит у них не повелася!
Востаннє редагувалось Annet_
в Сер 09 лис, 2022 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 21:51
zhukovets_stanislav написав:
Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?
Без проблем. Генерируете код в приложухе, заходите в любое отделение А-банка, и забираете в кассе свою валюту. На дату можно не обращать внимание, выбираете любую дату, а получите деньги моментально. Единственая задержка - это, возможно, попросят пройти идентификацию.
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deneg net
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Додано: Сер 09 лис, 2022 23:26
deneg net написав: zhukovets_stanislav написав:
Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?
Без проблем. Генерируете код в приложухе, заходите в любое отделение А-банка, и забираете в кассе свою валюту. На дату можно не обращать внимание, выбираете любую дату, а получите деньги моментально. Единственая задержка - это, возможно, попросят пройти идентификацию.
Ваш чудовий метод не враховує дві невеличкі "дрібнички" які мають назву "наявність валюти у відділенні абанку на момент звернення вкладника моно банку" та "бажання касира абанку видати наявну валюту клієнтові моно банку". Якщо обидві дрібнички будуть на вашу користь то ваш метод спрацює, якщо хоч одна ні - тоді мимо каси
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Alien
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Додано: Чет 10 лис, 2022 17:51
Alien написав: deneg net написав: zhukovets_stanislav написав:
Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?
Без проблем. Генерируете код в приложухе, заходите в любое отделение А-банка, и забираете в кассе свою валюту. На дату можно не обращать внимание, выбираете любую дату, а получите деньги моментально. Единственая задержка - это, возможно, попросят пройти идентификацию.
Ваш чудовий метод не враховує дві невеличкі "дрібнички" які мають назву "наявність валюти у відділенні абанку на момент звернення вкладника моно банку" та "бажання касира абанку видати наявну валюту клієнтові моно банку". Якщо обидві дрібнички будуть на вашу користь то ваш метод спрацює, якщо хоч одна ні - тоді мимо каси
Не переживайте, пока у них с валютой проблем нет, выдают без проблем
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deneg net
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