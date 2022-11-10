Вони пішли за своїм вождьом.
Він зробив - вони схавали.
А тепер прийшов час прозріння.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 21:28
Додано: Чет 10 лис, 2022 21:59
Re: monobank
Якщо оплату частинами знімає в кредитний ліміт моня за це знімає щось додатково?чи повністью безкоштовно?
Додано: Чет 10 лис, 2022 22:01
Re: monobank
gonzo, безкоштовно.
|