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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:28

  novichok написав:То навіщо було відкривати, досконало не поцікавившись, де забиратимуть валюту? Несерйозний підхід до справи.

Вони пішли за своїм вождьом.
Він зробив - вони схавали.
А тепер прийшов час прозріння.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:59

Re: monobank

Якщо оплату частинами знімає в кредитний ліміт моня за це знімає щось додатково?чи повністью безкоштовно?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:01

Re: monobank

gonzo, безкоштовно.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 20:34

Re: monobank

  Annet_ написав:Замовляла пару сотен доларів до отримання готівкою у відділенні Універсалбанку (це не депозит, а кошти на картці), м. Київ. Сьогодні, о 21-00 прислали, що замовлення скасовано (причина -ажіотаж). Відношення до клієнтів залишає бажати кращого


Недавно намагались забрати крупну суму через відділення Універсалу у Львові, валюти не було, могли дати хіба 100 доларів. Згодом підтримка монобанки передзвонила, перепросила, а заявку перенесли на 22 листопада.
nighthawk5
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  #<1 ... 141142143144
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monobank (1434)
12.11.2022 20:34
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