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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

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monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:28

  novichok написав:То навіщо було відкривати, досконало не поцікавившись, де забиратимуть валюту? Несерйозний підхід до справи.

Вони пішли за своїм вождьом.
Він зробив - вони схавали.
А тепер прийшов час прозріння.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:59

Re: monobank

Якщо оплату частинами знімає в кредитний ліміт моня за це знімає щось додатково?чи повністью безкоштовно?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:01

Re: monobank

gonzo, безкоштовно.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 20:34

Re: monobank

  Annet_ написав:Замовляла пару сотен доларів до отримання готівкою у відділенні Універсалбанку (це не депозит, а кошти на картці), м. Київ. Сьогодні, о 21-00 прислали, що замовлення скасовано (причина -ажіотаж). Відношення до клієнтів залишає бажати кращого


Недавно намагались забрати крупну суму через відділення Універсалу у Львові, валюти не було, могли дати хіба 100 доларів. Згодом підтримка монобанки передзвонила, перепросила, а заявку перенесли на 22 листопада.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 22:22

  deneg net написав:
  Alien написав:Ваш чудовий метод не враховує дві невеличкі "дрібнички" які мають назву "наявність валюти у відділенні абанку на момент звернення вкладника моно банку" та "бажання касира абанку видати наявну валюту клієнтові моно банку". Якщо обидві дрібнички будуть на вашу користь то ваш метод спрацює, якщо хоч одна ні - тоді мимо каси :(

Не переживайте, пока у них с валютой проблем нет, выдают без проблем

Е, ольо. А депозитчикам ломбарду що ходить замовлять наперед свої долярчики? Бо ,,панаехавшие,, халявщики від Моні будуть валюту вигрібать. :evil:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 03:21

Коллеги, подскажите оптимальный квест по получению долларов с депо (не конвертационного) в Киеве?
Спасибо
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 03:31

  la9 написав:Коллеги, подскажите оптимальный квест по получению долларов с депо (не конвертационного) в Киеве?
Спасибо

По закінченню в додатку обираєте відділення і через 2 робочих дня велком до відділення на 9.00 :D
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 03:34

  Maxwe11 написав:
  la9 написав:Коллеги, подскажите оптимальный квест по получению долларов с депо (не конвертационного) в Киеве?
Спасибо

По закінченню в додатку обираєте відділення і через 2 робочих дня велком до відділення на 9.00 :D

Какой банк выбирать?
la9
 
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  #<1 ... 141142143144
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