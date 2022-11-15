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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 21:28
novichok написав:
То навіщо було відкривати, досконало не поцікавившись, де забиратимуть валюту? Несерйозний підхід до справи.
Вони пішли за своїм вождьом.
Він зробив - вони схавали.
А тепер прийшов час прозріння.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 21:59
Якщо оплату частинами знімає в кредитний ліміт моня за це знімає щось додатково?чи повністью безкоштовно?
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:01
gonzo, безкоштовно.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 20:34
Annet_ написав:
Замовляла пару сотен доларів до отримання готівкою у відділенні Універсалбанку (це не депозит, а кошти на картці), м. Київ. Сьогодні, о 21-00 прислали, що замовлення скасовано (причина -ажіотаж). Відношення до клієнтів залишає бажати кращого
Недавно намагались забрати крупну суму через відділення Універсалу у Львові, валюти не було, могли дати хіба 100 доларів. Згодом підтримка монобанки передзвонила, перепросила, а заявку перенесли на 22 листопада.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 03:21
Коллеги, подскажите оптимальный квест по получению долларов с депо (не конвертационного) в Киеве?
Спасибо
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la9
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Додано: Вів 15 лис, 2022 03:31
la9 написав:
Коллеги, подскажите оптимальный квест по получению долларов с депо (не конвертационного) в Киеве?
Спасибо
По закінченню в додатку обираєте відділення і через 2 робочих дня велком до відділення на 9.00
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Maxwe11
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Додано: Вів 15 лис, 2022 03:34
Maxwe11 написав: la9 написав:
Коллеги, подскажите оптимальный квест по получению долларов с депо (не конвертационного) в Киеве?
Спасибо
По закінченню в додатку обираєте відділення і через 2 робочих дня велком до відділення на 9.00
Какой банк выбирать?
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la9
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Додано: Вів 15 лис, 2022 05:26
la9 написав:
По закінченню в додатку обираєте відділення і через 2 робочих дня велком до відділення на 9.00
Какой банк выбирать?[/quote]
Ьанк без відділень
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