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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лис, 2022 08:39
Главное получить код для снятия депо. А потом можно с этим кодом сунуться в любое отд-е любого банка, хоть А или хоть У. И пробовать где повезёт.
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Amethyst
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