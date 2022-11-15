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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 142143144145

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 08:39

Re: monobank

Главное получить код для снятия депо. А потом можно с этим кодом сунуться в любое отд-е любого банка, хоть А или хоть У. И пробовать где повезёт.
Amethyst
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monobank (1441)
15.11.2022 08:39
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