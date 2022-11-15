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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 142143144145 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.1 5 32 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 9% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 10 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 44% 14 Всього голосів : 32 Додано: Вів 15 лис, 2022 08:39 Re: monobank Главное получить код для снятия депо. А потом можно с этим кодом сунуться в любое отд-е любого банка, хоть А или хоть У. И пробовать где повезёт. Amethyst

Повідомлень: 3345 З нами з: 05.05.21 Подякував: 210 раз. Подякували: 619 раз. Профіль 1 8 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лис, 2022 11:37 "Щодо можливості отримання валютних вкладів моно в абанку ситуація дещо змінилась", - це повідомила мені операціоніси абанку з якою в мене була домовленість що вона замовить під мій вклад валюту. Вона мені повідомила, що тепер таку заявку має зробити безпосередньо гарячка моні. Я був певен, що вони зараз мене будуть мурижити і посмлатимуть замовлення лише після закінчення депо ( воно закінчиться лише післязавтра). На моє здивування на мій запит до гарячки моні щодо можливості отримати готівкову валюту в день закінчення депо у конкретному відділенні - я жодного опору не зустрів. Навпаки за 15 хвилин якогось внутрішнього спілкування представниця підтримки повідомила мене що валюта замовлена і я її зможу отримати після 14 години 17.11 в обраному мною відділенні абанку. Як кажуть знімаю капелюха. Може дійсно ситуація настільки налагоджується що вже можна ось так безпроблемно замовити готівку в моно на а-банк а післязавтра? В будь якому разі - у четвер перевірю.

Нехай щастить. Все буде Україна Alien Повідомлень: 857 З нами з: 12.01.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лис, 2022 12:07 Alien написав: "Щодо можливості отримання валютних вкладів моно в абанку ситуація дещо змінилась", - це повідомила мені операціоніси абанку з якою в мене була домовленість що вона замовить під мій вклад валюту. Вона мені повідомила, що тепер таку заявку має зробити безпосередньо гарячка моні. Я був певен, що вони зараз мене будуть мурижити і посмлатимуть замовлення лише після закінчення депо ( воно закінчиться лише післязавтра). На моє здивування на мій запит до гарячки моні щодо можливості отримати готівкову валюту в день закінчення депо у конкретному відділенні - я жодного опору не зустрів. Навпаки за 15 хвилин якогось внутрішнього спілкування представниця підтримки повідомила мене що валюта замовлена і я її зможу отримати після 14 години 17.11 в обраному мною відділенні абанку. Як кажуть знімаю капелюха. Може дійсно ситуація настільки налагоджується що вже можна ось так безпроблемно замовити готівку в моно на а-банк а післязавтра? В будь якому разі - у четвер перевірю.

Нехай щастить. Все буде Україна "Щодо можливості отримання валютних вкладів моно в абанку ситуація дещо змінилась", - це повідомила мені операціоніси абанку з якою в мене була домовленість що вона замовить під мій вклад валюту. Вона мені повідомила, що тепер таку заявку має зробити безпосередньо гарячка моні. Я був певен, що вони зараз мене будуть мурижити і посмлатимуть замовлення лише після закінчення депо ( воно закінчиться лише післязавтра). На моє здивування на мій запит до гарячки моні щодо можливості отримати готівкову валюту в день закінчення депо у конкретному відділенні - я жодного опору не зустрів. Навпаки за 15 хвилин якогось внутрішнього спілкування представниця підтримки повідомила мене що валюта замовлена і я її зможу отримати після 14 години 17.11 в обраному мною відділенні абанку. Як кажуть знімаю капелюха. Може дійсно ситуація настільки налагоджується що вже можна ось так безпроблемно замовити готівку в моно на а-банк а післязавтра? В будь якому разі - у четвер перевірю.Нехай щастить. Все буде Україна

Надягнете капелюха назад після 14 17.11 ... коли познайомитеся з реальністю Надягнете капелюха назад після 14 17.11 ... коли познайомитеся з реальністю idealstorm

Повідомлень: 1784 З нами з: 06.03.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 142143144145 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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