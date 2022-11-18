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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лис, 2022 08:39
Re: monobank
Главное получить код для снятия депо. А потом можно с этим кодом сунуться в любое отд-е любого банка, хоть А или хоть У. И пробовать где повезёт.
Додано: Вів 15 лис, 2022 11:37
"Щодо можливості отримання валютних вкладів моно в абанку ситуація дещо змінилась", - це повідомила мені операціоніси абанку з якою в мене була домовленість що вона замовить під мій вклад валюту. Вона мені повідомила, що тепер таку заявку має зробити безпосередньо гарячка моні. Я був певен, що вони зараз мене будуть мурижити і посмлатимуть замовлення лише після закінчення депо ( воно закінчиться лише післязавтра). На моє здивування на мій запит до гарячки моні щодо можливості отримати готівкову валюту в день закінчення депо у конкретному відділенні - я жодного опору не зустрів. Навпаки за 15 хвилин якогось внутрішнього спілкування представниця підтримки повідомила мене що валюта замовлена і я її зможу отримати після 14 години 17.11 в обраному мною відділенні абанку. Як кажуть знімаю капелюха. Може дійсно ситуація настільки налагоджується що вже можна ось так безпроблемно замовити готівку в моно на а-банк а післязавтра? В будь якому разі - у четвер перевірю.
Нехай щастить. Все буде Україна
Додано: Вів 15 лис, 2022 12:07
Надягнете капелюха назад після 14 17.11 ... коли познайомитеся з реальністю
Додано: Вів 15 лис, 2022 23:25
Замовив валюту через підтримку моно на 15.11.22 в касі а банку /Харків. Коди мені прислали через смс. Сьогодні прийшов в касу і отримав новими купюрами
В черзі до каси були всі депо клієнти монобанку. Не знаю з бронюванням на сьогодні мум чи ні але гроші всі отримали
Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:37
Re: monobank
Ви помилились - капелюх лишився знятим, а реальнiсть виявилась навiть кращою нiж очiкувалась - а-банк по монiному вкладу видав вчасно новенькими банкнотами по 50 ойро + одна 10тка (на вiдмiну вiд того ж Райфу у якого якiсть ойро в той же день виявилась значно гiршою). Щоправда довелось у черзi трохи постояти - я так зрозумiв вчора почались якiсь виплати по лiнiї UN - тому переселенцiв та iнших нужденних налетiло як мух на варення. Але ця незручнiсть жодним чином на применшує того факту що моня з а-банком по депо спрацювали гiдно
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