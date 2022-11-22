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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 142143144145

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 08:39

Re: monobank

Главное получить код для снятия депо. А потом можно с этим кодом сунуться в любое отд-е любого банка, хоть А или хоть У. И пробовать где повезёт.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 11:37

"Щодо можливості отримання валютних вкладів моно в абанку ситуація дещо змінилась", - це повідомила мені операціоніси абанку з якою в мене була домовленість що вона замовить під мій вклад валюту. Вона мені повідомила, що тепер таку заявку має зробити безпосередньо гарячка моні. Я був певен, що вони зараз мене будуть мурижити і посмлатимуть замовлення лише після закінчення депо ( воно закінчиться лише післязавтра). На моє здивування на мій запит до гарячки моні щодо можливості отримати готівкову валюту в день закінчення депо у конкретному відділенні - я жодного опору не зустрів. Навпаки за 15 хвилин якогось внутрішнього спілкування представниця підтримки повідомила мене що валюта замовлена і я її зможу отримати після 14 години 17.11 в обраному мною відділенні абанку. Як кажуть знімаю капелюха. Може дійсно ситуація настільки налагоджується що вже можна ось так безпроблемно замовити готівку в моно на а-банк а післязавтра? В будь якому разі - у четвер перевірю.
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Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 12:07

  Alien написав:"Щодо можливості отримання валютних вкладів моно в абанку ситуація дещо змінилась", - це повідомила мені операціоніси абанку з якою в мене була домовленість що вона замовить під мій вклад валюту. Вона мені повідомила, що тепер таку заявку має зробити безпосередньо гарячка моні. Я був певен, що вони зараз мене будуть мурижити і посмлатимуть замовлення лише після закінчення депо ( воно закінчиться лише післязавтра). На моє здивування на мій запит до гарячки моні щодо можливості отримати готівкову валюту в день закінчення депо у конкретному відділенні - я жодного опору не зустрів. Навпаки за 15 хвилин якогось внутрішнього спілкування представниця підтримки повідомила мене що валюта замовлена і я її зможу отримати після 14 години 17.11 в обраному мною відділенні абанку. Як кажуть знімаю капелюха. Може дійсно ситуація настільки налагоджується що вже можна ось так безпроблемно замовити готівку в моно на а-банк а післязавтра? В будь якому разі - у четвер перевірю.
Нехай щастить. Все буде Україна

Надягнете капелюха назад після 14 17.11 ... коли познайомитеся з реальністю
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 23:25

Замовив валюту через підтримку моно на 15.11.22 в касі а банку /Харків. Коди мені прислали через смс. Сьогодні прийшов в касу і отримав новими купюрами
В черзі до каси були всі депо клієнти монобанку. Не знаю з бронюванням на сьогодні мум чи ні але гроші всі отримали
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:23

В Польше хотят запустить монобанк.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:37

Re: monobank

  idealstorm написав:Надягнете капелюха назад після 14 17.11 ... коли познайомитеся з реальністю
Ви помилились - капелюх лишився знятим, а реальнiсть виявилась навiть кращою нiж очiкувалась - а-банк по монiному вкладу видав вчасно новенькими банкнотами по 50 ойро + одна 10тка (на вiдмiну вiд того ж Райфу у якого якiсть ойро в той же день виявилась значно гiршою). Щоправда довелось у черзi трохи постояти - я так зрозумiв вчора почались якiсь виплати по лiнiї UN - тому переселенцiв та iнших нужденних налетiло як мух на варення. Але ця незручнiсть жодним чином на применшує того факту що моня з а-банком по депо спрацювали гiдно
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 21:01

Горох пише, що цієї ночі котик буде у сплячці. Примітно, що пуш з такою новиною розіслати вони не спромоглися, на противагу до звичайного свого спаму.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 15:17

Пиво берете?

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042013
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 20:47

042013
Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:35

Скажите, а как получить долларовый депо до доверенности в Киеве?
la9
 
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