klug написав:042013 Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою.
в ТГ вказана ціль сбору. Горох хоче назбирати на байрактар.
Чим більше зберемо, тим гірше буде ворогам. Я мрію про Байрактар за 180 млн., але скільки подаруєте, стільки й буде. https://t.me/OGoMono/1040