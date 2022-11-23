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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 143144145146 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.1 5 32 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 9% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 10 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 44% 14 Всього голосів : 32 Додано: Сер 23 лис, 2022 03:23 klug написав: 042013

Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою. Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою.

в ТГ вказана ціль сбору. Горох хоче назбирати на байрактар.



https://t.me/OGoMono/1040

Чим більше зберемо, тим гірше буде ворогам. Я мрію про Байрактар за 180 млн., але скільки подаруєте, стільки й буде. в ТГ вказана ціль сбору. Горох хоче назбирати на байрактар. Kalgan Повідомлень: 975 З нами з: 02.01.19 Подякував: 45 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лис, 2022 03:54 Краще б Горох комісії познімав з кредитних, в жодному банку їх немає, коли підтримуешь грошима ЗСУ. novichok

Повідомлень: 2807 З нами з: 31.03.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лис, 2022 04:41 Kalgan написав: klug написав: 042013

Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою. Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою.

в ТГ вказана ціль сбору. Горох хоче назбирати на байрактар.



https://t.me/OGoMono/1040

Чим більше зберемо, тим гірше буде ворогам. Я мрію про Байрактар за 180 млн., але скільки подаруєте, стільки й буде. в ТГ вказана ціль сбору. Горох хоче назбирати на байрактар.

Горох юридично сам не може купити Байрактар, а за 20 лямів і фінансово. Свій запасний план він у ТікТоку публікую чи Мастодоні?



novichok написав: Краще б Горох комісії познімав з кредитних, в жодному банку їх немає, коли підтримуешь грошима ЗСУ. Краще б Горох комісії познімав з кредитних, в жодному банку їх немає, коли підтримуешь грошима ЗСУ.

За котячими шаблонами усе йде без комісії, як і у інших банках. Якщо мова про донат через його банку, то він не може Вам позичити, бо йому ще треба на пиво залишити. Тому користуйтеся шаблонами. Горох юридично сам не може купити Байрактар, а за 20 лямів і фінансово. Свій запасний план він у ТікТоку публікую чи Мастодоні?За котячими шаблонами усе йде без комісії, як і у інших банках. Якщо мова про донат через його банку, то він не може Вам позичити, бо йому ще треба на пиво залишити. Тому користуйтеся шаблонами. klug Повідомлень: 7721 З нами з: 18.08.14 Подякував: 322 раз. Подякували: 1085 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 143144145146 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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