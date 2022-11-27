klug написав:042013 Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою.
в ТГ вказана ціль сбору. Горох хоче назбирати на байрактар.
Чим більше зберемо, тим гірше буде ворогам. Я мрію про Байрактар за 180 млн., але скільки подаруєте, стільки й буде. https://t.me/OGoMono/1040
klug написав:042013 Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою.
в ТГ вказана ціль сбору. Горох хоче назбирати на байрактар.
Чим більше зберемо, тим гірше буде ворогам. Я мрію про Байрактар за 180 млн., але скільки подаруєте, стільки й буде. https://t.me/OGoMono/1040
Горох юридично сам не може купити Байрактар, а за 20 лямів і фінансово. Свій запасний план він у ТікТоку публікую чи Мастодоні?
novichok написав:Краще б Горох комісії познімав з кредитних, в жодному банку їх немає, коли підтримуешь грошима ЗСУ.
За котячими шаблонами усе йде без комісії, як і у інших банках. Якщо мова про донат через його банку, то він не може Вам позичити, бо йому ще треба на пиво залишити. Тому користуйтеся шаблонами.
А кто-то в курсе, Монобанк больше 100к кредитного лимита (не считая лимит на рассрочку) дает? Я уже раз 6-7, наверное, пытался поднять выше, и через поддержку, и через запрос в приложении, почти мгновенно получаю отказ. Хотя в Моно у меня еще есть выплаты ФОП, и суммы там с легкостью покрывают лимиты.