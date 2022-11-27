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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

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monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 03:23

  klug написав:042013
Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою.

в ТГ вказана ціль сбору. Горох хоче назбирати на байрактар.
Чим більше зберемо, тим гірше буде ворогам. Я мрію про Байрактар за 180 млн., але скільки подаруєте, стільки й буде.
https://t.me/OGoMono/1040
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 03:54

Краще б Горох комісії познімав з кредитних, в жодному банку їх немає, коли підтримуешь грошима ЗСУ.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 04:41

  Kalgan написав:
  klug написав:042013
Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою.

в ТГ вказана ціль сбору. Горох хоче назбирати на байрактар.
Чим більше зберемо, тим гірше буде ворогам. Я мрію про Байрактар за 180 млн., але скільки подаруєте, стільки й буде.
https://t.me/OGoMono/1040

Горох юридично сам не може купити Байрактар, а за 20 лямів і фінансово. Свій запасний план він у ТікТоку публікую чи Мастодоні?

  novichok написав:Краще б Горох комісії познімав з кредитних, в жодному банку їх немає, коли підтримуешь грошима ЗСУ.

За котячими шаблонами усе йде без комісії, як і у інших банках. Якщо мова про донат через його банку, то він не може Вам позичити, бо йому ще треба на пиво залишити. Тому користуйтеся шаблонами.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:24

klug, у мене по шаблонам б'є комісію з кредитних.
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Востаннє редагувалось novichok в Сер 23 лис, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:37

Re: monobank

  klug написав:бо йому ще треба на пиво залишити.

пиво дрянь, водка тоже із кацапії...
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:51

  novichok написав:klug, у мене по шаблонам б'є комісію з кредитних.
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Дійсно. Якась нова тема від "патріотичного банкіра". Тепер котяра хоче собі шмат за тими ж платежами, що раніше йшли без комісії.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:49

Re: monobank

А кто-то в курсе, Монобанк больше 100к кредитного лимита (не считая лимит на рассрочку) дает? Я уже раз 6-7, наверное, пытался поднять выше, и через поддержку, и через запрос в приложении, почти мгновенно получаю отказ. Хотя в Моно у меня еще есть выплаты ФОП, и суммы там с легкостью покрывают лимиты.
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
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