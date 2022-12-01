klug написав:042013 Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою.
в ТГ вказана ціль сбору. Горох хоче назбирати на байрактар.
Чим більше зберемо, тим гірше буде ворогам. Я мрію про Байрактар за 180 млн., але скільки подаруєте, стільки й буде. https://t.me/OGoMono/1040
klug написав:042013 Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою.
в ТГ вказана ціль сбору. Горох хоче назбирати на байрактар.
Чим більше зберемо, тим гірше буде ворогам. Я мрію про Байрактар за 180 млн., але скільки подаруєте, стільки й буде. https://t.me/OGoMono/1040
Горох юридично сам не може купити Байрактар, а за 20 лямів і фінансово. Свій запасний план він у ТікТоку публікую чи Мастодоні?
novichok написав:Краще б Горох комісії познімав з кредитних, в жодному банку їх немає, коли підтримуешь грошима ЗСУ.
За котячими шаблонами усе йде без комісії, як і у інших банках. Якщо мова про донат через його банку, то він не може Вам позичити, бо йому ще треба на пиво залишити. Тому користуйтеся шаблонами.
А кто-то в курсе, Монобанк больше 100к кредитного лимита (не считая лимит на рассрочку) дает? Я уже раз 6-7, наверное, пытался поднять выше, и через поддержку, и через запрос в приложении, почти мгновенно получаю отказ. Хотя в Моно у меня еще есть выплаты ФОП, и суммы там с легкостью покрывают лимиты.
Вопросы по реестровым платежам в ФОП-кабинете: 1) я правильно понимаю, что если мне нужно раскидать деньги со своего ФОПовского счёта на свои же счета физ.лица (в несколько банков), (плюс платежи контрагентам), то реестровые платежи для этой цели хорошо подходят? 2) кто-нибудь пробовал использовать их для таких целей? есть проблемы, глюки, подводные камни? 3) там есть колонка "IBAN платника". Туда можно подставлять только ФОПовский счёт, или и счёт физлица тоже? (например, белой карты). Если можно, то кто будет указан отправителем: "Іванов І.І.", или "ФОП Іванов І.І." ?