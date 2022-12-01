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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

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monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 03:23

  klug написав:042013
Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою.

в ТГ вказана ціль сбору. Горох хоче назбирати на байрактар.
Чим більше зберемо, тим гірше буде ворогам. Я мрію про Байрактар за 180 млн., але скільки подаруєте, стільки й буде.
https://t.me/OGoMono/1040
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 03:54

Краще б Горох комісії познімав з кредитних, в жодному банку їх немає, коли підтримуешь грошима ЗСУ.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 04:41

  Kalgan написав:
  klug написав:042013
Якась тупа акція. Якщо раніше було ясно, куди підуть гроші: чи united24, чи фонду Притули, а ще краще на який саме проєкт, то тепер акцент лише на пиві. А там чи фарбу для трави куплять, чи відбілювач для снігу - не ясно. Донатити треба ефективно, а не за пиво. Тут тему ефективності вважаю нерозкритою.

в ТГ вказана ціль сбору. Горох хоче назбирати на байрактар.
Чим більше зберемо, тим гірше буде ворогам. Я мрію про Байрактар за 180 млн., але скільки подаруєте, стільки й буде.
https://t.me/OGoMono/1040

Горох юридично сам не може купити Байрактар, а за 20 лямів і фінансово. Свій запасний план він у ТікТоку публікую чи Мастодоні?

  novichok написав:Краще б Горох комісії познімав з кредитних, в жодному банку їх немає, коли підтримуешь грошима ЗСУ.

За котячими шаблонами усе йде без комісії, як і у інших банках. Якщо мова про донат через його банку, то він не може Вам позичити, бо йому ще треба на пиво залишити. Тому користуйтеся шаблонами.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:24

klug, у мене по шаблонам б'є комісію з кредитних.
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Востаннє редагувалось novichok в Сер 23 лис, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:37

Re: monobank

  klug написав:бо йому ще треба на пиво залишити.

пиво дрянь, водка тоже із кацапії...
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:51

  novichok написав:klug, у мене по шаблонам б'є комісію з кредитних.
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Дійсно. Якась нова тема від "патріотичного банкіра". Тепер котяра хоче собі шмат за тими ж платежами, що раніше йшли без комісії.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:49

Re: monobank

А кто-то в курсе, Монобанк больше 100к кредитного лимита (не считая лимит на рассрочку) дает? Я уже раз 6-7, наверное, пытался поднять выше, и через поддержку, и через запрос в приложении, почти мгновенно получаю отказ. Хотя в Моно у меня еще есть выплаты ФОП, и суммы там с легкостью покрывают лимиты.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:39

Вопросы по реестровым платежам в ФОП-кабинете:
1) я правильно понимаю, что если мне нужно раскидать деньги со своего ФОПовского счёта на свои же счета физ.лица (в несколько банков), (плюс платежи контрагентам), то реестровые платежи для этой цели хорошо подходят?
2) кто-нибудь пробовал использовать их для таких целей? есть проблемы, глюки, подводные камни?
3) там есть колонка "IBAN платника". Туда можно подставлять только ФОПовский счёт, или и счёт физлица тоже? (например, белой карты). Если можно, то кто будет указан отправителем: "Іванов І.І.", или "ФОП Іванов І.І." ?
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:27

DjPavel

так,дає більше 100 (в мене 250) тис і плюс частинами (120 ось глянула)
Aiwa
 
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