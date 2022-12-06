Универсал или а-банк?[/quote]
А-банк не дає вибрати. Але можна домовитись у відділенні.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 08:48
Додано: Вів 06 гру, 2022 14:40
Re: monobank
Був сьогодні у відділенні Універсал в Києві. Забирав депо в долларах. Все пройшло швидко. Попередньо замовляв через додаток. Трохи напружила черга з таких самих депозитчиків чоловік десять....
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:25
Re: monobank
А я створював заявку на зняття валютки ще в десятих числах листопада, забирати мав в Універсалі. Один раз не було достатньої суми, тоді вирішили перенести дату, а потім перенесли її ще раз вже на десяте грудня... Та й таке)
(Це Львів, раптом шо)
Додано: Вів 06 гру, 2022 22:47
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