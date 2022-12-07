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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
15
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 08:48

  la9 написав:
  Кочевник написав:
  la9 написав:По закінченню в додатку обираєте відділення і через 2 робочих дня велком до відділення на 9.00 :D

Какой банк выбирать?

Ьанк без відділень :mrgreen:

Универсал или а-банк?[/quote]
А-банк не дає вибрати. Але можна домовитись у відділенні.
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 14:40

Re: monobank

Був сьогодні у відділенні Універсал в Києві. Забирав депо в долларах. Все пройшло швидко. Попередньо замовляв через додаток. Трохи напружила черга з таких самих депозитчиків чоловік десять....
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 20:25

Re: monobank

А я створював заявку на зняття валютки ще в десятих числах листопада, забирати мав в Універсалі. Один раз не було достатньої суми, тоді вирішили перенести дату, а потім перенесли її ще раз вже на десяте грудня... Та й таке)
(Це Львів, раптом шо)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 22:47

  Alex_TT написав:Був сьогодні у відділенні Універсал в Києві. Забирав депо в долларах. Все пройшло швидко. Попередньо замовляв через додаток. Трохи напружила черга з таких самих депозитчиків чоловік десять....

генератор був, чи повезло попасти в перервах відключення?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 09:48

  novichok написав:
  Alex_TT написав:Був сьогодні у відділенні Універсал в Києві. Забирав депо в долларах. Все пройшло швидко. Попередньо замовляв через додаток. Трохи напружила черга з таких самих депозитчиків чоловік десять....

генератор був, чи повезло попасти в перервах відключення?


Чесно кажучи, не знаю таких тонкощів
Alex_TT
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  #<1 ... 144145146147
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