Универсал или а-банк?[/quote]
А-банк не дає вибрати. Але можна домовитись у відділенні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 гру, 2022 08:48
Додано: Вів 06 гру, 2022 14:40
Re: monobank
Був сьогодні у відділенні Універсал в Києві. Забирав депо в долларах. Все пройшло швидко. Попередньо замовляв через додаток. Трохи напружила черга з таких самих депозитчиків чоловік десять....
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:25
Re: monobank
А я створював заявку на зняття валютки ще в десятих числах листопада, забирати мав в Універсалі. Один раз не було достатньої суми, тоді вирішили перенести дату, а потім перенесли її ще раз вже на десяте грудня... Та й таке)
(Це Львів, раптом шо)
Додано: Вів 06 гру, 2022 22:47
Додано: Сер 07 гру, 2022 09:48
Чесно кажучи, не знаю таких тонкощів
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:33
Панове підкажіть будь ласка - який розмір кешбеку, який моня надає на рік тим хто придбає страховку відповідальності водія?
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:44
Доброго вечора, колеги!
Чи може хтось поділитися власним досвідом, які способи на сьогодні використовує шановна спільнота для зняття (виводу) коштів з доларового рахунку ФОП, відкритого у Монобанку? Бо варіант продажу валюти за курсом банку з наступним зняттям чи переказом гривні на інший рахунок не дуже подобається.
Заздалегідь вдячний!
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