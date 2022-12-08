Универсал или а-банк?[/quote]
А-банк не дає вибрати. Але можна домовитись у відділенні.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 08:48
Додано: Вів 06 гру, 2022 14:40
Re: monobank
Був сьогодні у відділенні Універсал в Києві. Забирав депо в долларах. Все пройшло швидко. Попередньо замовляв через додаток. Трохи напружила черга з таких самих депозитчиків чоловік десять....
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:25
Re: monobank
А я створював заявку на зняття валютки ще в десятих числах листопада, забирати мав в Універсалі. Один раз не було достатньої суми, тоді вирішили перенести дату, а потім перенесли її ще раз вже на десяте грудня... Та й таке)
(Це Львів, раптом шо)
Додано: Вів 06 гру, 2022 22:47
Додано: Сер 07 гру, 2022 09:48
Чесно кажучи, не знаю таких тонкощів
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:33
Панове підкажіть будь ласка - який розмір кешбеку, який моня надає на рік тим хто придбає страховку відповідальності водія?
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:44
Доброго вечора, колеги!
Чи може хтось поділитися власним досвідом, які способи на сьогодні використовує шановна спільнота для зняття (виводу) коштів з доларового рахунку ФОП, відкритого у Монобанку? Бо варіант продажу валюти за курсом банку з наступним зняттям чи переказом гривні на інший рахунок не дуже подобається.
Заздалегідь вдячний!
Додано: Чет 08 гру, 2022 19:25
Re: monobank
Чи можна якось забрати "цілу" частину валютного депо (кратну 100), а "копійки" залишити у банку на новий депо, наприклад?
Додано: Чет 08 гру, 2022 19:32
Та легко. Скинути депо на картку, а з неї вже зняти скільки треба... з комісом .
Ну а якщо серйозно - домовляєтесь з касиркою щоб вона оформила два документи - один на видачу усієї суми депо, а другий на внесення готівкою суми не кратної 100. Центи скоріш за все так провести не вдасться - їх у вас викуплять (у випадку з вкладом у євро - викуплять усе що не кратне 5€). Касирці власне байдуже і не складно - буквально у вівторок по цій схемі поповнив картку моні у абанку коли забирав конвертаційний.
Але на депо цей залишок закинути навряд чи вдасться - валютні вклади у моні зараз поповнюються у разі якщо до закінчення лишилось більше ніж 3 місяці. У вас такі є? При чинних ставках думаю що навряд. А щоб відкрити новий сума повинна бути щонайменше 100 одиниць у валюті. Тому сума буде лишатись на картці до кращих часів
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