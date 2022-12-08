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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
15
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 08:48

  la9 написав:
  Кочевник написав:
  la9 написав:По закінченню в додатку обираєте відділення і через 2 робочих дня велком до відділення на 9.00 :D

Какой банк выбирать?

Ьанк без відділень :mrgreen:

Универсал или а-банк?[/quote]
А-банк не дає вибрати. Але можна домовитись у відділенні.
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 14:40

Re: monobank

Був сьогодні у відділенні Універсал в Києві. Забирав депо в долларах. Все пройшло швидко. Попередньо замовляв через додаток. Трохи напружила черга з таких самих депозитчиків чоловік десять....
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 20:25

Re: monobank

А я створював заявку на зняття валютки ще в десятих числах листопада, забирати мав в Універсалі. Один раз не було достатньої суми, тоді вирішили перенести дату, а потім перенесли її ще раз вже на десяте грудня... Та й таке)
(Це Львів, раптом шо)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 22:47

  Alex_TT написав:Був сьогодні у відділенні Універсал в Києві. Забирав депо в долларах. Все пройшло швидко. Попередньо замовляв через додаток. Трохи напружила черга з таких самих депозитчиків чоловік десять....

генератор був, чи повезло попасти в перервах відключення?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 09:48

  novichok написав:
  Alex_TT написав:Був сьогодні у відділенні Універсал в Києві. Забирав депо в долларах. Все пройшло швидко. Попередньо замовляв через додаток. Трохи напружила черга з таких самих депозитчиків чоловік десять....

генератор був, чи повезло попасти в перервах відключення?


Чесно кажучи, не знаю таких тонкощів
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:33

Панове підкажіть будь ласка - який розмір кешбеку, який моня надає на рік тим хто придбає страховку відповідальності водія?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:44

Доброго вечора, колеги!
Чи може хтось поділитися власним досвідом, які способи на сьогодні використовує шановна спільнота для зняття (виводу) коштів з доларового рахунку ФОП, відкритого у Монобанку? Бо варіант продажу валюти за курсом банку з наступним зняттям чи переказом гривні на інший рахунок не дуже подобається.
Заздалегідь вдячний!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 19:25

Re: monobank

Чи можна якось забрати "цілу" частину валютного депо (кратну 100), а "копійки" залишити у банку на новий депо, наприклад?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 19:32

  Rebel написав:Чи можна якось забрати "цілу" частину валютного депо (кратну 100), а "копійки" залишити у банку на новий депо, наприклад?

Та легко. Скинути депо на картку, а з неї вже зняти скільки треба... з комісом :).
Ну а якщо серйозно - домовляєтесь з касиркою щоб вона оформила два документи - один на видачу усієї суми депо, а другий на внесення готівкою суми не кратної 100. Центи скоріш за все так провести не вдасться - їх у вас викуплять (у випадку з вкладом у євро - викуплять усе що не кратне 5€). Касирці власне байдуже і не складно - буквально у вівторок по цій схемі поповнив картку моні у абанку коли забирав конвертаційний.
Але на депо цей залишок закинути навряд чи вдасться - валютні вклади у моні зараз поповнюються у разі якщо до закінчення лишилось більше ніж 3 місяці. У вас такі є? При чинних ставках думаю що навряд. А щоб відкрити новий сума повинна бути щонайменше 100 одиниць у валюті. Тому сума буде лишатись на картці до кращих часів
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:25

  Alien написав:
  Rebel написав:Чи можна якось забрати "цілу" частину валютного депо (кратну 100), а "копійки" залишити у банку на новий депо, наприклад?

Та легко. Скинути депо на картку, а з неї вже зняти скільки треба... з комісом :).
Ну а якщо серйозно - домовляєтесь з касиркою щоб вона оформила два документи - один на видачу усієї суми депо, а другий на внесення готівкою суми не кратної 100. Центи скоріш за все так провести не вдасться - їх у вас викуплять (у випадку з вкладом у євро - викуплять усе що не кратне 5€). Касирці власне байдуже і не складно - буквально у вівторок по цій схемі поповнив картку моні у абанку коли забирав конвертаційний.
Але на депо цей залишок закинути навряд чи вдасться - валютні вклади у моні зараз поповнюються у разі якщо до закінчення лишилось більше ніж 3 місяці. У вас такі є? При чинних ставках думаю що навряд. А щоб відкрити новий сума повинна бути щонайменше 100 одиниць у валюті. Тому сума буде лишатись на картці до кращих часів

А оказывается дьявол кроется в деталях.
А так все хлопали в ладоши - какой удобный инновационный банк без отделений, правда?
idealstorm
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