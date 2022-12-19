|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2022 23:54
idealstorm Вам ще не набридло скиглити? Таке враження, що Вас просто таки змушують користуватись monobank'ом.
Додано: П'ят 09 гру, 2022 01:22
Re: monobank
Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:13
Re: monobank
Делаем то, что не нравится и покупаем $ под депозит в удобном банке (банках - могут потребоваться несколько банков - так как лимит 100тыс на месяц в грн эквиваленте на 1 ИНН на 1 банк). Так повторять каждый месяц.
Не забываем, что монобанк == универсал банк, изибанк == таскомбанк == спортбанк
П.с. уже не первый месяц вывожу таким методом с ФОП счета.
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:37
Re: monobank
Підвищений кешбек для ФОП
Додано: Пон 19 гру, 2022 23:00
rosstikf
Це той, що рік тому жалівся, як всі рітейлери та держава відбирають у нього на хлібчик, знижуючи ставку інтерченджу і він змушений всім обрізати смаколики.
Мабуть, дообрізався.
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|