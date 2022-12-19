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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
16
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:54

idealstorm Вам ще не набридло скиглити? Таке враження, що Вас просто таки змушують користуватись monobank'ом.
KolSer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 01:22

Re: monobank

  idealstorm написав:А оказывается дьявол кроется в деталях.
А так все хлопали в ладоши - какой удобный инновационный банк без отделений, правда?

так і є , "зажралися" - властиво всім на цій планеті.
Моня проц ставку по депо вверх , а бонуса за відкриття і поповнення за реквізитами - 0.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:13

Re: monobank

  Anadonta написав:Чи може хтось поділитися власним досвідом, які способи на сьогодні використовує шановна спільнота для зняття (виводу) коштів з доларового рахунку ФОП, відкритого у Монобанку? Бо варіант продажу валюти за курсом банку з наступним зняттям чи переказом гривні на інший рахунок не дуже подобається.


Делаем то, что не нравится и покупаем $ под депозит в удобном банке (банках - могут потребоваться несколько банков - так как лимит 100тыс на месяц в грн эквиваленте на 1 ИНН на 1 банк). Так повторять каждый месяц.

Не забываем, что монобанк == универсал банк, изибанк == таскомбанк == спортбанк

П.с. уже не первый месяц вывожу таким методом с ФОП счета.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:37

Re: monobank

Підвищений кешбек для ФОПЗображення
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:00

rosstikf
Це той, що рік тому жалівся, як всі рітейлери та держава відбирають у нього на хлібчик, знижуючи ставку інтерченджу і він змушений всім обрізати смаколики.
Мабуть, дообрізався.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:27

  rosstikf написав:Підвищений кешбек для ФОП

Бухгалтер повіситься.
klug
 
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  #<1 ... 145146147148
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