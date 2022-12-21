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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2022 23:54
idealstorm Вам ще не набридло скиглити? Таке враження, що Вас просто таки змушують користуватись monobank'ом.
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KolSer
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 01:22
idealstorm написав:
А оказывается дьявол кроется в деталях.
А так все хлопали в ладоши - какой удобный инновационный банк без отделений, правда?
так і є , "зажралися" - властиво всім на цій планеті.
Моня проц ставку по депо вверх , а бонуса за відкриття і поповнення за реквізитами - 0.
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Goodman
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:13
Anadonta написав:
Чи може хтось поділитися власним досвідом, які способи на сьогодні використовує шановна спільнота для зняття (виводу) коштів з доларового рахунку ФОП, відкритого у Монобанку? Бо варіант продажу валюти за курсом банку з наступним зняттям чи переказом гривні на інший рахунок не дуже подобається.
Делаем то, что не нравится и покупаем $ под депозит в удобном банке (банках - могут потребоваться несколько банков - так как лимит 100тыс на месяц в грн эквиваленте на 1 ИНН на 1 банк). Так повторять каждый месяц.
Не забываем, что монобанк == универсал банк, изибанк == таскомбанк == спортбанк
П.с. уже не первый месяц вывожу таким методом с ФОП счета.
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vpchelko
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Додано: Пон 19 гру, 2022 22:37
Підвищений кешбек для ФОП
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rosstikf
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Додано: Пон 19 гру, 2022 23:00
rosstikf
Це той, що рік тому жалівся, як всі рітейлери та держава відбирають у нього на хлібчик, знижуючи ставку інтерченджу і він змушений всім обрізати смаколики.
Мабуть, дообрізався.
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idealstorm
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Додано: Пон 19 гру, 2022 23:27
rosstikf написав:
Підвищений кешбек для ФОП
Бухгалтер повіситься.
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klug
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Додано: Сер 21 гру, 2022 14:54
господа, у кого был опыт подачи через моно на чаржбэк?
я долго общался в чате - тело в чате 1,5 часа думало, потом ушло в укрытие на воздушную тревогу. По итогу сказало, что со мной свяжутся ... я так понял будет перезванивать дальше вместо пишущего тела говорящее тело и что дальше?
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IMPRINTER
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Додано: Сер 21 гру, 2022 15:32
IMPRINTER написав:
господа, у кого был опыт подачи через моно на чаржбэк?
я долго общался в чате - тело в чате 1,5 часа думало, потом ушло в укрытие на воздушную тревогу. По итогу сказало, что со мной свяжутся ... я так понял будет перезванивать дальше вместо пишущего тела говорящее тело и что дальше?
Фотки чеков понадобятся и переписки с должником
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Ромасик
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Додано: Сер 21 гру, 2022 15:36
Ромасик
ну это понятно я все предоставил.
покупал зарядную станцию, а это говноблюетти кинуло ... не прислало в срок и не отвечает на письма с требованием вернуть деньги за непоставленный в срок товар, а их "завтраки" меня не интересуют ... на ФБ теперь пишут на январь ... я уже купил у другого производителя
я имел ввиду как проходит процесс оформления поэтапно ...
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IMPRINTER
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Додано: Сер 21 гру, 2022 15:50
Банк без отделений.
Все по норам - клиенты в шоке)
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idealstorm
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