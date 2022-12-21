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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
16
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:14

Re: monobank

  IMPRINTER написав:я имел ввиду как проходит процесс оформления поэтапно ...

Фахiвець який вам телефонуватиме спочатку довго розпитуватиме вас про усю ситуацiю вiд покупки до вашого рiшення про чарджбек. Потiм попросить вислати вас на mail усi документи, що пiдтверджують вашi слова. Попередить що на вашому рахунку заблокують певну суму (в мене було 500 грн. правда ще до вiйни) яку спишуть у разi якщо диспут буде вирiшено не на вашу користь i розблокують у разi якщо рiшення буде для вас позитивним. Пiсля перевiрки ваших документiв вам скорiш за все зателефонують ще раз та повiдомлять що запускають диспут у роботу - прийде пуш яким ви пiдтвердите згоду на факт блокування коштiв. Ну а далi тiльки чекати. Наступного разу зателефонують або пришлють пуш вже коли будуть результати розгляду диспуту. А через день надiйдуть кошти. В мене процедура зайняла 2 мiсяцi але може бути i пiв року.
Звичайно спiлкування з пiдтримкою першої лiнiї це не про що, але спiлкування вже безпосереденьо з фахiвцем який займався моїм чарджем в мене справило позитивне враження. Сподiваюсь у вас буде так само.
Alien
 
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  #<1 ... 146147148149
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