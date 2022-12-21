Фахiвець який вам телефонуватиме спочатку довго розпитуватиме вас про усю ситуацiю вiд покупки до вашого рiшення про чарджбек. Потiм попросить вислати вас на mail усi документи, що пiдтверджують вашi слова. Попередить що на вашому рахунку заблокують певну суму (в мене було 500 грн. правда ще до вiйни) яку спишуть у разi якщо диспут буде вирiшено не на вашу користь i розблокують у разi якщо рiшення буде для вас позитивним. Пiсля перевiрки ваших документiв вам скорiш за все зателефонують ще раз та повiдомлять що запускають диспут у роботу - прийде пуш яким ви пiдтвердите згоду на факт блокування коштiв. Ну а далi тiльки чекати. Наступного разу зателефонують або пришлють пуш вже коли будуть результати розгляду диспуту. А через день надiйдуть кошти. В мене процедура зайняла 2 мiсяцi але може бути i пiв року.
Звичайно спiлкування з пiдтримкою першої лiнiї це не про що, але спiлкування вже безпосереденьо з фахiвцем який займався моїм чарджем в мене справило позитивне враження. Сподiваюсь у вас буде так само.