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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 гру, 2022 16:14
IMPRINTER написав:
я имел ввиду как проходит процесс оформления поэтапно ...
Фахiвець який вам телефонуватиме спочатку довго розпитуватиме вас про усю ситуацiю вiд покупки до вашого рiшення про чарджбек. Потiм попросить вислати вас на mail усi документи, що пiдтверджують вашi слова. Попередить що на вашому рахунку заблокують певну суму (в мене було 500 грн. правда ще до вiйни) яку спишуть у разi якщо диспут буде вирiшено не на вашу користь i розблокують у разi якщо рiшення буде для вас позитивним. Пiсля перевiрки ваших документiв вам скорiш за все зателефонують ще раз та повiдомлять що запускають диспут у роботу - прийде пуш яким ви пiдтвердите згоду на факт блокування коштiв. Ну а далi тiльки чекати. Наступного разу зателефонують або пришлють пуш вже коли будуть результати розгляду диспуту. А через день надiйдуть кошти. В мене процедура зайняла 2 мiсяцi але може бути i пiв року.
Звичайно спiлкування з пiдтримкою першої лiнiї це не про що, але спiлкування вже безпосереденьо з фахiвцем який займався моїм чарджем в мене справило позитивне враження. Сподiваюсь у вас буде так само.
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Alien
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:37
Alien написав: IMPRINTER написав:
я имел ввиду как проходит процесс оформления поэтапно ...
Фахiвець який вам телефонуватиме спочатку довго розпитуватиме вас про усю ситуацiю вiд покупки до вашого рiшення про чарджбек. Потiм попросить вислати вас на mail усi документи, що пiдтверджують вашi слова. Попередить що на вашому рахунку заблокують певну суму (в мене було 500 грн. правда ще до вiйни) яку спишуть у разi якщо диспут буде вирiшено не на вашу користь i розблокують у разi якщо рiшення буде для вас позитивним. Пiсля перевiрки ваших документiв вам скорiш за все зателефонують ще раз та повiдомлять що запускають диспут у роботу - прийде пуш яким ви пiдтвердите згоду на факт блокування коштiв. Ну а далi тiльки чекати. Наступного разу зателефонують або пришлють пуш вже коли будуть результати розгляду диспуту. А через день надiйдуть кошти. В мене процедура зайняла 2 мiсяцi але може бути i пiв року.
Звичайно спiлкування з пiдтримкою першої лiнiї це не про що, але спiлкування вже безпосереденьо з фахiвцем який займався моїм чарджем в мене справило позитивне враження. Сподiваюсь у вас буде так само.
ну у меня было так - я написал в чат, все вопросы с описанием/скринами изложил в заявлении с наложением КЭПа. Все оформи оператор чата - никто не перезванивал, ничего не уточняли сразу пришло пуш в приложение, чтоб я подтвердил, что готов оплатить 19 долл, в случае безосновательной претензии.
интересно, как будет считаться, если недобросовестный продавец, наконец, вернет деньги самостоятельно после того как был уже инициирован чаржбек.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:47
IMPRINTER написав:
ну у меня было так - я написал в чат, все вопросы с описанием/скринами изложил в заявлении с наложением КЭПа. Все оформи оператор чата - никто не перезванивал, ничего не уточняли сразу пришло пуш в приложение, чтоб я подтвердил, что готов оплатить 19 долл, в случае безосновательной претензии.
Ну в принципi якщо ви усе описали та вислали то тодi сенсу вам телефонувати нема. Просто я починав з питання як оформити чардж - i працiвник тодi сказав що вiн не спец. а тому менi перетелефонують з вiдповiдного пiдроздiлу.
IMPRINTER написав:
интересно, как будет считаться, если недобросовестный продавец, наконец, вернет деньги самостоятельно после того как был уже инициирован чаржбек.
Мене в iншому банку попереджали, що якщо таке трапиться - я маю одразу зв'язатись з ними та повiдомити про цей факт. Диспут у цьому випадку буде припинений, а кошти що були у мене заблокованi - розблокують. Але в мене таке жодного разу не трапилялось - у всiх чарджах що мною були iнiцiйованi надходження були виключно за рiшенням розгляду диспуту МПС
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Alien
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