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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 146147148149 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.1 5 35 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 11% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 29% 10 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 46% 16 Всього голосів : 35 Додано: Сер 21 гру, 2022 16:14 Re: monobank IMPRINTER написав: я имел ввиду как проходит процесс оформления поэтапно ... я имел ввиду как проходит процесс оформления поэтапно ...

Фахiвець який вам телефонуватиме спочатку довго розпитуватиме вас про усю ситуацiю вiд покупки до вашого рiшення про чарджбек. Потiм попросить вислати вас на mail усi документи, що пiдтверджують вашi слова. Попередить що на вашому рахунку заблокують певну суму (в мене було 500 грн. правда ще до вiйни) яку спишуть у разi якщо диспут буде вирiшено не на вашу користь i розблокують у разi якщо рiшення буде для вас позитивним. Пiсля перевiрки ваших документiв вам скорiш за все зателефонують ще раз та повiдомлять що запускають диспут у роботу - прийде пуш яким ви пiдтвердите згоду на факт блокування коштiв. Ну а далi тiльки чекати. Наступного разу зателефонують або пришлють пуш вже коли будуть результати розгляду диспуту. А через день надiйдуть кошти. В мене процедура зайняла 2 мiсяцi але може бути i пiв року.

Звичайно спiлкування з пiдтримкою першої лiнiї це не про що, але спiлкування вже безпосереденьо з фахiвцем який займався моїм чарджем в мене справило позитивне враження. Сподiваюсь у вас буде так само. Фахiвець який вам телефонуватиме спочатку довго розпитуватиме вас про усю ситуацiю вiд покупки до вашого рiшення про чарджбек. Потiм попросить вислати вас на mail усi документи, що пiдтверджують вашi слова. Попередить що на вашому рахунку заблокують певну суму (в мене було 500 грн. правда ще до вiйни) яку спишуть у разi якщо диспут буде вирiшено не на вашу користь i розблокують у разi якщо рiшення буде для вас позитивним. Пiсля перевiрки ваших документiв вам скорiш за все зателефонують ще раз та повiдомлять що запускають диспут у роботу - прийде пуш яким ви пiдтвердите згоду на факт блокування коштiв. Ну а далi тiльки чекати. Наступного разу зателефонують або пришлють пуш вже коли будуть результати розгляду диспуту. А через день надiйдуть кошти. В мене процедура зайняла 2 мiсяцi але може бути i пiв року.Звичайно спiлкування з пiдтримкою першої лiнiї це не про що, але спiлкування вже безпосереденьо з фахiвцем який займався моїм чарджем в мене справило позитивне враження. Сподiваюсь у вас буде так само. Alien Повідомлень: 1010 З нами з: 12.01.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 251 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 гру, 2022 17:37 Alien написав: IMPRINTER написав: я имел ввиду как проходит процесс оформления поэтапно ... я имел ввиду как проходит процесс оформления поэтапно ...

Фахiвець який вам телефонуватиме спочатку довго розпитуватиме вас про усю ситуацiю вiд покупки до вашого рiшення про чарджбек. Потiм попросить вислати вас на mail усi документи, що пiдтверджують вашi слова. Попередить що на вашому рахунку заблокують певну суму (в мене було 500 грн. правда ще до вiйни) яку спишуть у разi якщо диспут буде вирiшено не на вашу користь i розблокують у разi якщо рiшення буде для вас позитивним. Пiсля перевiрки ваших документiв вам скорiш за все зателефонують ще раз та повiдомлять що запускають диспут у роботу - прийде пуш яким ви пiдтвердите згоду на факт блокування коштiв. Ну а далi тiльки чекати. Наступного разу зателефонують або пришлють пуш вже коли будуть результати розгляду диспуту. А через день надiйдуть кошти. В мене процедура зайняла 2 мiсяцi але може бути i пiв року.

Звичайно спiлкування з пiдтримкою першої лiнiї це не про що, але спiлкування вже безпосереденьо з фахiвцем який займався моїм чарджем в мене справило позитивне враження. Сподiваюсь у вас буде так само. Фахiвець який вам телефонуватиме спочатку довго розпитуватиме вас про усю ситуацiю вiд покупки до вашого рiшення про чарджбек. Потiм попросить вислати вас на mail усi документи, що пiдтверджують вашi слова. Попередить що на вашому рахунку заблокують певну суму (в мене було 500 грн. правда ще до вiйни) яку спишуть у разi якщо диспут буде вирiшено не на вашу користь i розблокують у разi якщо рiшення буде для вас позитивним. Пiсля перевiрки ваших документiв вам скорiш за все зателефонують ще раз та повiдомлять що запускають диспут у роботу - прийде пуш яким ви пiдтвердите згоду на факт блокування коштiв. Ну а далi тiльки чекати. Наступного разу зателефонують або пришлють пуш вже коли будуть результати розгляду диспуту. А через день надiйдуть кошти. В мене процедура зайняла 2 мiсяцi але може бути i пiв року.Звичайно спiлкування з пiдтримкою першої лiнiї це не про що, але спiлкування вже безпосереденьо з фахiвцем який займався моїм чарджем в мене справило позитивне враження. Сподiваюсь у вас буде так само.



ну у меня было так - я написал в чат, все вопросы с описанием/скринами изложил в заявлении с наложением КЭПа. Все оформи оператор чата - никто не перезванивал, ничего не уточняли сразу пришло пуш в приложение, чтоб я подтвердил, что готов оплатить 19 долл, в случае безосновательной претензии.



интересно, как будет считаться, если недобросовестный продавец, наконец, вернет деньги самостоятельно после того как был уже инициирован чаржбек. ну у меня было так - я написал в чат, все вопросы с описанием/скринами изложил в заявлении с наложением КЭПа. Все оформи оператор чата - никто не перезванивал, ничего не уточняли сразу пришло пуш в приложение, чтоб я подтвердил, что готов оплатить 19 долл, в случае безосновательной претензии.интересно, как будет считаться, если недобросовестный продавец, наконец, вернет деньги самостоятельно после того как был уже инициирован чаржбек. IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38946 З нами з: 06.08.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 6224 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 гру, 2022 17:47 Re: monobank IMPRINTER написав: ну у меня было так - я написал в чат, все вопросы с описанием/скринами изложил в заявлении с наложением КЭПа. Все оформи оператор чата - никто не перезванивал, ничего не уточняли сразу пришло пуш в приложение, чтоб я подтвердил, что готов оплатить 19 долл, в случае безосновательной претензии. ну у меня было так - я написал в чат, все вопросы с описанием/скринами изложил в заявлении с наложением КЭПа. Все оформи оператор чата - никто не перезванивал, ничего не уточняли сразу пришло пуш в приложение, чтоб я подтвердил, что готов оплатить 19 долл, в случае безосновательной претензии.

Ну в принципi якщо ви усе описали та вислали то тодi сенсу вам телефонувати нема. Просто я починав з питання як оформити чардж - i працiвник тодi сказав що вiн не спец. а тому менi перетелефонують з вiдповiдного пiдроздiлу. IMPRINTER написав: интересно, как будет считаться, если недобросовестный продавец, наконец, вернет деньги самостоятельно после того как был уже инициирован чаржбек. интересно, как будет считаться, если недобросовестный продавец, наконец, вернет деньги самостоятельно после того как был уже инициирован чаржбек.

Мене в iншому банку попереджали, що якщо таке трапиться - я маю одразу зв'язатись з ними та повiдомити про цей факт. Диспут у цьому випадку буде припинений, а кошти що були у мене заблокованi - розблокують. Але в мене таке жодного разу не трапилялось - у всiх чарджах що мною були iнiцiйованi надходження були виключно за рiшенням розгляду диспуту МПС Ну в принципi якщо ви усе описали та вислали то тодi сенсу вам телефонувати нема. Просто я починав з питання як оформити чардж - i працiвник тодi сказав що вiн не спец. а тому менi перетелефонують з вiдповiдного пiдроздiлу.Мене в iншому банку попереджали, що якщо таке трапиться - я маю одразу зв'язатись з ними та повiдомити про цей факт. Диспут у цьому випадку буде припинений, а кошти що були у мене заблокованi - розблокують. Але в мене таке жодного разу не трапилялось - у всiх чарджах що мною були iнiцiйованi надходження були виключно за рiшенням розгляду диспуту МПС Alien Повідомлень: 1010 З нами з: 12.01.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 251 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 146147148149 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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