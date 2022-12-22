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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 гру, 2022 16:14
IMPRINTER написав:
я имел ввиду как проходит процесс оформления поэтапно ...
Фахiвець який вам телефонуватиме спочатку довго розпитуватиме вас про усю ситуацiю вiд покупки до вашого рiшення про чарджбек. Потiм попросить вислати вас на mail усi документи, що пiдтверджують вашi слова. Попередить що на вашому рахунку заблокують певну суму (в мене було 500 грн. правда ще до вiйни) яку спишуть у разi якщо диспут буде вирiшено не на вашу користь i розблокують у разi якщо рiшення буде для вас позитивним. Пiсля перевiрки ваших документiв вам скорiш за все зателефонують ще раз та повiдомлять що запускають диспут у роботу - прийде пуш яким ви пiдтвердите згоду на факт блокування коштiв. Ну а далi тiльки чекати. Наступного разу зателефонують або пришлють пуш вже коли будуть результати розгляду диспуту. А через день надiйдуть кошти. В мене процедура зайняла 2 мiсяцi але може бути i пiв року.
Звичайно спiлкування з пiдтримкою першої лiнiї це не про що, але спiлкування вже безпосереденьо з фахiвцем який займався моїм чарджем в мене справило позитивне враження. Сподiваюсь у вас буде так само.
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Alien
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:37
Alien написав: IMPRINTER написав:
я имел ввиду как проходит процесс оформления поэтапно ...
Фахiвець який вам телефонуватиме спочатку довго розпитуватиме вас про усю ситуацiю вiд покупки до вашого рiшення про чарджбек. Потiм попросить вислати вас на mail усi документи, що пiдтверджують вашi слова. Попередить що на вашому рахунку заблокують певну суму (в мене було 500 грн. правда ще до вiйни) яку спишуть у разi якщо диспут буде вирiшено не на вашу користь i розблокують у разi якщо рiшення буде для вас позитивним. Пiсля перевiрки ваших документiв вам скорiш за все зателефонують ще раз та повiдомлять що запускають диспут у роботу - прийде пуш яким ви пiдтвердите згоду на факт блокування коштiв. Ну а далi тiльки чекати. Наступного разу зателефонують або пришлють пуш вже коли будуть результати розгляду диспуту. А через день надiйдуть кошти. В мене процедура зайняла 2 мiсяцi але може бути i пiв року.
Звичайно спiлкування з пiдтримкою першої лiнiї це не про що, але спiлкування вже безпосереденьо з фахiвцем який займався моїм чарджем в мене справило позитивне враження. Сподiваюсь у вас буде так само.
ну у меня было так - я написал в чат, все вопросы с описанием/скринами изложил в заявлении с наложением КЭПа. Все оформи оператор чата - никто не перезванивал, ничего не уточняли сразу пришло пуш в приложение, чтоб я подтвердил, что готов оплатить 19 долл, в случае безосновательной претензии.
интересно, как будет считаться, если недобросовестный продавец, наконец, вернет деньги самостоятельно после того как был уже инициирован чаржбек.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:47
IMPRINTER написав:
ну у меня было так - я написал в чат, все вопросы с описанием/скринами изложил в заявлении с наложением КЭПа. Все оформи оператор чата - никто не перезванивал, ничего не уточняли сразу пришло пуш в приложение, чтоб я подтвердил, что готов оплатить 19 долл, в случае безосновательной претензии.
Ну в принципi якщо ви усе описали та вислали то тодi сенсу вам телефонувати нема. Просто я починав з питання як оформити чардж - i працiвник тодi сказав що вiн не спец. а тому менi перетелефонують з вiдповiдного пiдроздiлу.
IMPRINTER написав:
интересно, как будет считаться, если недобросовестный продавец, наконец, вернет деньги самостоятельно после того как был уже инициирован чаржбек.
Мене в iншому банку попереджали, що якщо таке трапиться - я маю одразу зв'язатись з ними та повiдомити про цей факт. Диспут у цьому випадку буде припинений, а кошти що були у мене заблокованi - розблокують. Але в мене таке жодного разу не трапилялось - у всiх чарджах що мною були iнiцiйованi надходження були виключно за рiшенням розгляду диспуту МПС
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Alien
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Додано: Сер 21 гру, 2022 21:17
Alien написав: IMPRINTER написав:
ну у меня было так - я написал в чат, все вопросы с описанием/скринами изложил в заявлении с наложением КЭПа. Все оформи оператор чата - никто не перезванивал, ничего не уточняли сразу пришло пуш в приложение, чтоб я подтвердил, что готов оплатить 19 долл, в случае безосновательной претензии.
Ну в принципi якщо ви усе описали та вислали то тодi сенсу вам телефонувати нема. Просто я починав з питання як оформити чардж - i працiвник тодi сказав що вiн не спец. а тому менi перетелефонують з вiдповiдного пiдроздiлу.
IMPRINTER написав:
интересно, как будет считаться, если недобросовестный продавец, наконец, вернет деньги самостоятельно после того как был уже инициирован чаржбек.
Мене в iншому банку попереджали, що якщо таке трапиться - я маю одразу зв'язатись з ними та повiдомити про цей факт. Диспут у цьому випадку буде припинений, а кошти що були у мене заблокованi - розблокують. Але в мене таке жодного разу не трапилялось - у всiх чарджах що мною були iнiцiйованi надходження були виключно за рiшенням розгляду диспуту МПС
я задал этот вопрос - мне ответитили что в этом случае меня не штрафуют.
я спросил нуджно ли мне будет об этом вам сообщать - сказали ну сообщите типа.
в общем всю информацию, которубю они мне сами были обязаны сказать - вытягивал клещами.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 21 гру, 2022 22:17
IMPRINTER написав:
господа, у кого был опыт подачи через моно на чаржбэк?
я долго общался в чате - тело в чате 1,5 часа думало, потом ушло в укрытие на воздушную тревогу. По итогу сказало, что со мной свяжутся ... я так понял будет перезванивать дальше вместо пишущего тела говорящее тело и что дальше?
Я как-то возился с продаваном с Али через Моно. Никто не перезванивал, насколько я помню, общались через Viber. Просто объяснил ситуацию, накидал скринов переписок с продавцом и информацию по движению отправления. Все быстро и без проблем приняли и оформили, котиками остался доволен. Диспут в итоге выиграл, средства вернули.
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Monk23
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Додано: Чет 22 гру, 2022 08:52
Monk23 написав:
Я как-то возился с продаваном с Али через Моно. Никто не перезванивал, насколько я помню, общались через Viber. Просто объяснил ситуацию, накидал скринов переписок с продавцом и информацию по движению отправления. Все быстро и без проблем приняли и оформили, котиками остался доволен. Диспут в итоге выиграл, средства вернули.
Так диспут на али или чарджбек?
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idealstorm
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Додано: Чет 22 гру, 2022 09:57
idealstorm написав:
Так диспут на али или чарджбек?
Процес розгляду чарджбеку називають в МПС теж диспутом
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Alien
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Додано: Чет 22 гру, 2022 20:06
Получил сегодня свой первый конверт. Получал в Киеве, универсал. Сначала напугали, что отдать не смогут. Мол техническая проблема на стороне Монобанка и такое у них в первый раз. Написал в поддержку Моно, взяли запрос в работу, но до сих пор обратной связи от поддержки Моно нет. (((
Конверт таки удалось всё-таки получить. Через пару часов зашёл наобум в отделение и там уже все работало.
Как тут уже писали - немного напрягала очередь из таких же как я. Но я морально уже был готов. )))
Выдали новыми купюрами
Депо закончилось 17 числа, получать предлагало самое раннее на 22 число
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arkavs
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:07
arkavs написав:
Получил сегодня свой первый конверт. Получал в Киеве, универсал. Сначала напугали, что отдать не смогут. Мол техническая проблема на стороне Монобанка и такое у них в первый раз. Написал в поддержку Моно, взяли запрос в работу, но до сих пор обратной связи от поддержки Моно нет. (((
Конверт таки удалось всё-таки получить. Через пару часов зашёл наобум в отделение и там уже все работало.
Как тут уже писали - немного напрягала очередь из таких же как я. Но я морально уже был готов. )))
Выдали новыми купюрами
Депо закончилось 17 числа, получать предлагало самое раннее на 22 число
17 числа можно было в Абанке получить. У нас сегодня закончился срок депозита. Вчера в поддержке был оформлен и подтверждён заказ на получение в отделении Универсала, однако вечером прислали сообщение, что не смогут в виду очень большого ажиотажа и даже предлагали свифтом в любой другой банк отправить либо ждать ещё 5 рабочих дней. В отделении Универсала сегодня сказали, что нас нет в списках переданных монобанком на сегодня. Посоветовали обращаться в КЦ Монобанка, т.к. они типа в Универсалбанке не имеют к ним ни малейшего отношения. Вопрос решили сами обратившись в отделение АБанка, где быстро выдали всё новыми купюрами. Что характерно перед нами и за нами тоже люди получали доллары со вкладов Монобанка. Получается Универсал не в состоянии выдавать деньги вкладчиков, которые у него на балансе числятся, а Абанк выдаёт без проблем. Цирк какой-то. В общем монобанк не для валюты.
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lara_08
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:52
lara_08
Усе ж Вам просто пощастило, що у цьому відділенні була "зайва" валюта. Це не значить, що так буде у кожному відділенні А-Банки, але цирк з котами дійсно прикольний.
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klug
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