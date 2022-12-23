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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
16
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:56

  klug написав:lara_08
Усе ж Вам просто пощастило, що у цьому відділенні була "зайва" валюта. Це не значить, що так буде у кожному відділенні А-Банки, але цирк з котами дійсно прикольний.

Повезло не только нам, а и ещё как минимум двум клиентам. Мы были уже клиентами АБанка, а женщина после нас в очереди нет и ей тоже выдали оформив параллельно ещё и карту АБанка. Там ещё и начальник отделения толковая. Сразу призывала открывать конвертационные депозиты у них, т.к. с наликом у них проблем нет и при отсутствии света они смогут оформлять выдачу через смартфон.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:48

Только мне кажется, что клиенты Моно не по своей воле стали цыганами? Заложниками хайпа и маркетингового угара.
Стильно, модно, молодёжно - банк без отделений... сплошные преимущества, кричали они.

Кстати, а что там с кешбеком? Где те самые лучшие предложения на рынке?
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 04:32

  idealstorm написав:Стильно, модно, молодёжно - банк без отделений... сплошные преимущества, кричали они.

Кстати, а что там с кешбеком? Где те самые лучшие предложения на рынке?

:) Та... всё в прошлом...
mihasik
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  #<1 ... 147148149150
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