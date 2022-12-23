|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 гру, 2022 22:56
klug написав:lara_08
Усе ж Вам просто пощастило, що у цьому відділенні була "зайва" валюта. Це не значить, що так буде у кожному відділенні А-Банки, але цирк з котами дійсно прикольний.
Повезло не только нам, а и ещё как минимум двум клиентам. Мы были уже клиентами АБанка, а женщина после нас в очереди нет и ей тоже выдали оформив параллельно ещё и карту АБанка. Там ещё и начальник отделения толковая. Сразу призывала открывать конвертационные депозиты у них, т.к. с наликом у них проблем нет и при отсутствии света они смогут оформлять выдачу через смартфон.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 528
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 гру, 2022 23:48
Только мне кажется, что клиенты Моно не по своей воле стали цыганами? Заложниками хайпа и маркетингового угара.
Стильно, модно, молодёжно - банк без отделений... сплошные преимущества, кричали они.
Кстати, а что там с кешбеком? Где те самые лучшие предложения на рынке?
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1802
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 04:32
idealstorm написав:
Стильно, модно, молодёжно - банк без отделений... сплошные преимущества, кричали они.
Кстати, а что там с кешбеком? Где те самые лучшие предложения на рынке?
Та... всё в прошлом...
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1209
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|