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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
16
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:56

  klug написав:lara_08
Усе ж Вам просто пощастило, що у цьому відділенні була "зайва" валюта. Це не значить, що так буде у кожному відділенні А-Банки, але цирк з котами дійсно прикольний.

Повезло не только нам, а и ещё как минимум двум клиентам. Мы были уже клиентами АБанка, а женщина после нас в очереди нет и ей тоже выдали оформив параллельно ещё и карту АБанка. Там ещё и начальник отделения толковая. Сразу призывала открывать конвертационные депозиты у них, т.к. с наликом у них проблем нет и при отсутствии света они смогут оформлять выдачу через смартфон.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:48

Только мне кажется, что клиенты Моно не по своей воле стали цыганами? Заложниками хайпа и маркетингового угара.
Стильно, модно, молодёжно - банк без отделений... сплошные преимущества, кричали они.

Кстати, а что там с кешбеком? Где те самые лучшие предложения на рынке?
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 04:32

  idealstorm написав:Стильно, модно, молодёжно - банк без отделений... сплошные преимущества, кричали они.

Кстати, а что там с кешбеком? Где те самые лучшие предложения на рынке?

:) Та... всё в прошлом...
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 09:30

Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли?
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oblik2008
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 09:52

  oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли?
https://ibb.co/LnjzMz6
https://ibb.co/1dXNqzP
мда, офігеть.Получається про цю комісію узнаєш тільки по факту її списання.Реально не нормальная ситуація.Дякую за попередження.
P.s.: відмазка дибільна "це не ми, це НБУ". За такою логікою купуєш ти товар в магазині, а в тебе списують з картки на 20 відсотків більше."Це не ми, це банк, чи транспортна компанія за доставку продуктові, чи ще хтось".Цікава логіка.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 23 гру, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:02

  посетитель написав:
  oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли?
https://ibb.co/LnjzMz6
https://ibb.co/1dXNqzP
мда, офігеть.Получається про цю комісію узнаєш тільки по факту її списання.Реально не нормальная ситуація.Дякую за попередження.


Да, при оформлении про комиссию не предупредили. Уже узнал по факту из выписки.
На фоне всего, банк становится мелким жуликом.
oblik2008
 
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  #<1 ... 147148149150
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