klug написав:lara_08 Усе ж Вам просто пощастило, що у цьому відділенні була "зайва" валюта. Це не значить, що так буде у кожному відділенні А-Банки, але цирк з котами дійсно прикольний.
Повезло не только нам, а и ещё как минимум двум клиентам. Мы были уже клиентами АБанка, а женщина после нас в очереди нет и ей тоже выдали оформив параллельно ещё и карту АБанка. Там ещё и начальник отделения толковая. Сразу призывала открывать конвертационные депозиты у них, т.к. с наликом у них проблем нет и при отсутствии света они смогут оформлять выдачу через смартфон.
Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли? https://ibb.co/LnjzMz6 https://ibb.co/1dXNqzP
oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли? https://ibb.co/LnjzMz6 https://ibb.co/1dXNqzP
мда, офігеть.Получається про цю комісію узнаєш тільки по факту її списання.Реально не нормальная ситуація.Дякую за попередження. P.s.: відмазка дибільна "це не ми, це НБУ". За такою логікою купуєш ти товар в магазині, а в тебе списують з картки на 20 відсотків більше."Це не ми, це банк, чи транспортна компанія за доставку продуктові, чи ще хтось".Цікава логіка.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 23 гру, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли? https://ibb.co/LnjzMz6 https://ibb.co/1dXNqzP
мда, офігеть.Получається про цю комісію узнаєш тільки по факту її списання.Реально не нормальная ситуація.Дякую за попередження.
Да, при оформлении про комиссию не предупредили. Уже узнал по факту из выписки. На фоне всего, банк становится мелким жуликом.