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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
16
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 04:32

  idealstorm написав:Стильно, модно, молодёжно - банк без отделений... сплошные преимущества, кричали они.

Кстати, а что там с кешбеком? Где те самые лучшие предложения на рынке?

:) Та... всё в прошлом...
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 09:30

Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли?
https://ibb.co/LnjzMz6
https://ibb.co/1dXNqzP
oblik2008
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 09:52

  oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли?
https://ibb.co/LnjzMz6
https://ibb.co/1dXNqzP
мда, офігеть.Получається про цю комісію узнаєш тільки по факту її списання.Реально не нормальная ситуація.Дякую за попередження.
P.s.: відмазка дибільна "це не ми, це НБУ". За такою логікою купуєш ти товар в магазині, а в тебе списують з картки на 20 відсотків більше."Це не ми, це банк, чи транспортна компанія за доставку продуктові, чи ще хтось".Цікава логіка.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 23 гру, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:02

  посетитель написав:
  oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли?
https://ibb.co/LnjzMz6
https://ibb.co/1dXNqzP
мда, офігеть.Получається про цю комісію узнаєш тільки по факту її списання.Реально не нормальная ситуація.Дякую за попередження.


Да, при оформлении про комиссию не предупредили. Уже узнал по факту из выписки.
На фоне всего, банк становится мелким жуликом.
oblik2008
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:23

  oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли?
https://ibb.co/LnjzMz6
https://ibb.co/1dXNqzP

покупал у мони валютные, без комиссий и покупка и погашение, был удивлен, потому что очевидно существуют как минимум комиссии американских банков за перевод баксов которые не подвластны никому в Украине
так что ожидаемо, но конечно без предупреждения это очень не красиво
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:01

  oblik2008 написав:
  посетитель написав:
  oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли?
https://ibb.co/LnjzMz6
https://ibb.co/1dXNqzP
мда, офігеть.Получається про цю комісію узнаєш тільки по факту її списання.Реально не нормальная ситуація.Дякую за попередження.


Да, при оформлении про комиссию не предупредили. Уже узнал по факту из выписки.
На фоне всего, банк становится мелким жуликом.

Советую в комментах Гороховскому на Фейсбуке прокомментировать. Они "любят" такие вещи. Думаю, комиссию вернут, чтобы замять ситуацию.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:27

  oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли?
https://ibb.co/LnjzMz6
https://ibb.co/1dXNqzP

з валютної комсу списало ?
на сайті нова комса в гривні зазначена :(
Востаннє редагувалось Kalgan в П'ят 23 гру, 2022 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:38

Зображення
Хто розбирається, яка різниця між першим і другим випадком, що комса так відрізняється 15 грн і 600 грн :?:
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Re: monobank

Искатель написав:Советую в комментах Гороховскому на Фейсбуке прокомментировать. Они "любят" такие вещи. Думаю, комиссию вернут, чтобы замять ситуацию.

Или забанят
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:50

Kalgan
Ну "на фондовій біржі" та "поза фондовими біржами" на перший погляд.
alibob
 
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  #<1 ... 148149150151>
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