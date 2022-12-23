Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли? https://ibb.co/LnjzMz6 https://ibb.co/1dXNqzP
oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли? https://ibb.co/LnjzMz6 https://ibb.co/1dXNqzP
мда, офігеть.Получається про цю комісію узнаєш тільки по факту її списання.Реально не нормальная ситуація.Дякую за попередження. P.s.: відмазка дибільна "це не ми, це НБУ". За такою логікою купуєш ти товар в магазині, а в тебе списують з картки на 20 відсотків більше."Це не ми, це банк, чи транспортна компанія за доставку продуктові, чи ще хтось".Цікава логіка.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 23 гру, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли? https://ibb.co/LnjzMz6 https://ibb.co/1dXNqzP
мда, офігеть.Получається про цю комісію узнаєш тільки по факту її списання.Реально не нормальная ситуація.Дякую за попередження.
Да, при оформлении про комиссию не предупредили. Уже узнал по факту из выписки. На фоне всего, банк становится мелким жуликом.
oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли? https://ibb.co/LnjzMz6 https://ibb.co/1dXNqzP
покупал у мони валютные, без комиссий и покупка и погашение, был удивлен, потому что очевидно существуют как минимум комиссии американских банков за перевод баксов которые не подвластны никому в Украине так что ожидаемо, но конечно без предупреждения это очень не красиво
oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли? https://ibb.co/LnjzMz6 https://ibb.co/1dXNqzP
мда, офігеть.Получається про цю комісію узнаєш тільки по факту її списання.Реально не нормальная ситуація.Дякую за попередження.
Да, при оформлении про комиссию не предупредили. Уже узнал по факту из выписки. На фоне всего, банк становится мелким жуликом.
Советую в комментах Гороховскому на Фейсбуке прокомментировать. Они "любят" такие вещи. Думаю, комиссию вернут, чтобы замять ситуацию.
oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли? https://ibb.co/LnjzMz6 https://ibb.co/1dXNqzP
з валютної комсу списало ? на сайті нова комса в гривні зазначена
Востаннє редагувалось Kalgan в П'ят 23 гру, 2022 19:46, всього редагувалось 1 раз.