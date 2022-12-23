Це, якщо моно по якійсь заявці купує для клієнта бумагу на аукціоні то комса 15 грн, а якщо продає клієнту зі свого портфеля (тобто будь-яка бумага у застосунку) - 600 грн ? Так ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:56
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