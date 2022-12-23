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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
17
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:56

  alibob написав:Kalgan
Ну "на фондовій біржі" та "поза фондовими біржами" на перший погляд.

Це, якщо моно по якійсь заявці купує для клієнта бумагу на аукціоні то комса 15 грн, а якщо продає клієнту зі свого портфеля (тобто будь-яка бумага у застосунку) - 600 грн ? Так ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:44

моно потроху стає приХватом, тільки без відділень :mrgreen:
З 23.12.2022 за покупку ОВДП вводиться комісія
На облігації у ГРИВНІ: 15 грн. за операцію
На облігації у ВАЛЮТІ: 600 грн. за операцію
При цьому кількість облігацій в операції на суму комісії не впливає.
Цю комісію запроваджено виключно для оплати операцій за депозитарні операції у НБУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z07 ... max15#Text
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 17:16

До речі, подивився ту постанову НБУ і постанову про відтермінування застосування тих тарифів. Так от, 22 грудня НБУ вніс зміни до своєї постанови, і повернення тих тарифів, на які посилається котобанда, знову відтермінували до 23 квітня 2023 року :mrgreen:
Але щось підказує, що комсу коти навряд чи відмінять.
Kalgan
 
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  #<1 ... 148149150151
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