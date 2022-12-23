Це, якщо моно по якійсь заявці купує для клієнта бумагу на аукціоні то комса 15 грн, а якщо продає клієнту зі свого портфеля (тобто будь-яка бумага у застосунку) - 600 грн ? Так ?
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:56
Додано: Суб 24 гру, 2022 16:44
моно потроху стає приХватом, тільки без відділень
Додано: Суб 24 гру, 2022 17:16
До речі, подивився ту постанову НБУ і постанову про відтермінування застосування тих тарифів. Так от, 22 грудня НБУ вніс зміни до своєї постанови, і повернення тих тарифів, на які посилається котобанда, знову відтермінували до 23 квітня 2023 року
Але щось підказує, що комсу коти навряд чи відмінять.
Додано: Суб 24 гру, 2022 17:36
Re: monobank
Так ця комісія тільки у моно, Чи у всіх хто продає облігації?
Додано: Суб 24 гру, 2022 18:02
Є тарифи депозитарію НБУ на зберігання та операції з цінними паперами. Частина з них не застосовувалася від початку війни і мала повернутись 23.12.2022
От моно і влупив свою комсу, пояснюючи це тим, що це не вони, а НБУ.
От тільки, НБУ свою постанову змінив і знову відтермінував повернення тарифів до квітня 2023 року, а моно комсу тепер навряд чи відмінить
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