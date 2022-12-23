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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
17
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:56

  alibob написав:Kalgan
Ну "на фондовій біржі" та "поза фондовими біржами" на перший погляд.

Це, якщо моно по якійсь заявці купує для клієнта бумагу на аукціоні то комса 15 грн, а якщо продає клієнту зі свого портфеля (тобто будь-яка бумага у застосунку) - 600 грн ? Так ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:44

моно потроху стає приХватом, тільки без відділень :mrgreen:
З 23.12.2022 за покупку ОВДП вводиться комісія
На облігації у ГРИВНІ: 15 грн. за операцію
На облігації у ВАЛЮТІ: 600 грн. за операцію
При цьому кількість облігацій в операції на суму комісії не впливає.
Цю комісію запроваджено виключно для оплати операцій за депозитарні операції у НБУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z07 ... max15#Text
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 17:16

До речі, подивився ту постанову НБУ і постанову про відтермінування застосування тих тарифів. Так от, 22 грудня НБУ вніс зміни до своєї постанови, і повернення тих тарифів, на які посилається котобанда, знову відтермінували до 23 квітня 2023 року :mrgreen:
Але щось підказує, що комсу коти навряд чи відмінять.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 17:36

Re: monobank

Так ця комісія тільки у моно, Чи у всіх хто продає облігації?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 18:02

  mihasik написав:Так ця комісія тільки у моно, Чи у всіх хто продає облігації?

Є тарифи депозитарію НБУ на зберігання та операції з цінними паперами. Частина з них не застосовувалася від початку війни і мала повернутись 23.12.2022
От моно і влупив свою комсу, пояснюючи це тим, що це не вони, а НБУ.
От тільки, НБУ свою постанову змінив і знову відтермінував повернення тарифів до квітня 2023 року, а моно комсу тепер навряд чи відмінить :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:24

на мінфіні в коментарях постять скрін підтримки, де пишуть що комси зараз немає, а якщо буде, то при підтвердженні покупки апка має світити суму вже з комсою. Якщо хтось перевірить на практиці, відпишіться тут будь-ласка
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 21:50

  Kalgan написав:на мінфіні в коментарях постять скрін підтримки, де пишуть що комси зараз немає, а якщо буде, то при підтвердженні покупки апка має світити суму вже з комсою. Якщо хтось перевірить на практиці, відпишіться тут будь-ласка

Подтверждают,что уже нет комиссии
https://t.me/svidloff
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:03

  oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли?
https://ibb.co/LnjzMz6
https://ibb.co/1dXNqzP

Так если комиссию отменили... то данному человеку ее должны вернуть. Или как?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:17

  Искатель написав:
  oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли?
https://ibb.co/LnjzMz6
https://ibb.co/1dXNqzP

Так если комиссию отменили... то данному человеку ее должны вернуть. Или как?


должны и уже вернули...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:26

В зависимости, как они отменили эти тарифы. Разве только задним числом.
Но это чистое шулерство) с налоговыми последствиями.
idealstorm
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  #<1 ... 148149150151
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