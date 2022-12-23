З 23.12.2022 за покупку ОВДП вводиться комісія На облігації у ГРИВНІ: 15 грн. за операцію На облігації у ВАЛЮТІ: 600 грн. за операцію При цьому кількість облігацій в операції на суму комісії не впливає. Цю комісію запроваджено виключно для оплати операцій за депозитарні операції у НБУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z07 ... max15#Text
До речі, подивився ту постанову НБУ і постанову про відтермінування застосування тих тарифів. Так от, 22 грудня НБУ вніс зміни до своєї постанови, і повернення тих тарифів, на які посилається котобанда, знову відтермінували до 23 квітня 2023 року Але щось підказує, що комсу коти навряд чи відмінять.
mihasik написав:Так ця комісія тільки у моно, Чи у всіх хто продає облігації?
Є тарифи депозитарію НБУ на зберігання та операції з цінними паперами. Частина з них не застосовувалася від початку війни і мала повернутись 23.12.2022 От моно і влупив свою комсу, пояснюючи це тим, що це не вони, а НБУ. От тільки, НБУ свою постанову змінив і знову відтермінував повернення тарифів до квітня 2023 року, а моно комсу тепер навряд чи відмінить
на мінфіні в коментарях постять скрін підтримки, де пишуть що комси зараз немає, а якщо буде, то при підтвердженні покупки апка має світити суму вже з комсою. Якщо хтось перевірить на практиці, відпишіться тут будь-ласка
Kalgan написав:на мінфіні в коментарях постять скрін підтримки, де пишуть що комси зараз немає, а якщо буде, то при підтвердженні покупки апка має світити суму вже з комсою. Якщо хтось перевірить на практиці, відпишіться тут будь-ласка
oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли? https://ibb.co/LnjzMz6 https://ibb.co/1dXNqzP
Так если комиссию отменили... то данному человеку ее должны вернуть. Или как?
oblik2008 написав:Будте окуратны с покупкой облигаций. Банк втихоря прикрутил комиссии и я на них попал. С 1000$ облигации 16.41 долларов комиссии за обслуживание депозитарных услуг. Не жирно ли? https://ibb.co/LnjzMz6 https://ibb.co/1dXNqzP
Так если комиссию отменили... то данному человеку ее должны вернуть. Или как?