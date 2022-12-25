Предоставил все справки в банк, в итоге лимит оплаты частями - 25к и лимит на карте 3к грн.
Ну и что покупать на такие деньги? 😁
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 гру, 2022 20:41
Re: monobank
Предоставил все справки в банк, в итоге лимит оплаты частями - 25к и лимит на карте 3к грн.
Ну и что покупать на такие деньги? 😁
Додано: Нед 25 гру, 2022 22:13
Додано: Нед 25 гру, 2022 22:21
idealstorm З метою отримання вищої суми ОЧ по картці та кредитного ліміту))
Додано: Нед 25 гру, 2022 22:25
Re: monobank
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