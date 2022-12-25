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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
17
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:41

Re: monobank

Предоставил все справки в банк, в итоге лимит оплаты частями - 25к и лимит на карте 3к грн.

Ну и что покупать на такие деньги? 😁
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:13

  Andrey2512 написав:Предоставил все справки в банк, в итоге лимит оплаты частями - 25к и лимит на карте 3к грн.

Ну и что покупать на такие деньги? 😁

Это куда вы их отправляли и с какой целью?
idealstorm
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Повідомлень: 1802
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:21

idealstorm З метою отримання вищої суми ОЧ по картці та кредитного ліміту))
melkh
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Повідомлень: 783
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Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:25

Re: monobank

  idealstorm написав:Это куда вы их отправляли и с какой целью?


В приложухе есть "документы". Оператор сказал, что на решение по лимиту влияет )

Вот и заслал
Andrey2512
 
Повідомлень: 426
З нами з: 04.04.22
Подякував: 24 раз.
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  #<1 ... 149150151152
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