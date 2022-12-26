|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 гру, 2022 20:41
Предоставил все справки в банк, в итоге лимит оплаты частями - 25к и лимит на карте 3к грн.
Ну и что покупать на такие деньги? 😁
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 427
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 гру, 2022 22:13
Andrey2512 написав:
Предоставил все справки в банк, в итоге лимит оплаты частями - 25к и лимит на карте 3к грн.
Ну и что покупать на такие деньги? 😁
Это куда вы их отправляли и с какой целью?
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1804
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 гру, 2022 22:21
idealstorm З метою отримання вищої суми ОЧ по картці та кредитного ліміту))
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 783
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 гру, 2022 22:25
idealstorm написав:
Это куда вы их отправляли и с какой целью?
В приложухе есть "документы". Оператор сказал, что на решение по лимиту влияет )
Вот и заслал
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 427
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 гру, 2022 21:28
Евровый перевод на моно, без комсы только через депо забирать?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1224
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 гру, 2022 21:44
mihasik написав:
Евровый перевод на моно, без комсы только через депо забирать?
Да, 3 мес
Лучше на А-банку СЕПАнуть. Там 1мес валютный депо есть и отд-я родные
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3444
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 646 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:27
Amethyst написав: mihasik написав:
Евровый перевод на моно, без комсы только через депо забирать?
Да, 3 мес
Лучше на А-банку СЕПАнуть. Там 1мес валютный депо есть и отд-я родные
СЕПАнути ойри??? Воно ж лиш на вхід чи я щось пропустив?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7779
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 1092 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:29
Amethyst написав: mihasik написав:
Евровый перевод на моно, без комсы только через депо забирать?
Да, 3 мес
Лучше на А-банку СЕПАнуть. Там 1мес валютный депо есть и отд-я родные
А моня дасть валюту заSEPAти на інший банк? Без мзди?
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1045
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:42
Amethyst написав:
Лучше на А-банку СЕПАнуть.
А принимает ли А-банк переводы p2p и SEPA в евро и на каких условиях?
-
Honestus
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 26.12.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:46
Honestus написав: Amethyst написав:
Лучше на А-банку СЕПАнуть.
А принимает ли А-банк переводы p2p и SEPA в евро и на каких условиях?
СЕПАет на ура з Вайза, например -- 15...20 мин в рабочее время
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3444
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 646 раз.
-
- Профіль
-
1
8
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|