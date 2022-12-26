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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153>

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monobank 4.1 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
17
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:41

Re: monobank

Предоставил все справки в банк, в итоге лимит оплаты частями - 25к и лимит на карте 3к грн.

Ну и что покупать на такие деньги? 😁
Andrey2512
 
Повідомлень: 427
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:13

  Andrey2512 написав:Предоставил все справки в банк, в итоге лимит оплаты частями - 25к и лимит на карте 3к грн.

Ну и что покупать на такие деньги? 😁

Это куда вы их отправляли и с какой целью?
idealstorm
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Повідомлень: 1804
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Подякували: 181 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:21

idealstorm З метою отримання вищої суми ОЧ по картці та кредитного ліміту))
melkh
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Повідомлень: 783
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:25

Re: monobank

  idealstorm написав:Это куда вы их отправляли и с какой целью?


В приложухе есть "документы". Оператор сказал, что на решение по лимиту влияет )

Вот и заслал
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:28

Re: monobank

Евровый перевод на моно, без комсы только через депо забирать?
mihasik
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Повідомлень: 1224
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:44

  mihasik написав:Евровый перевод на моно, без комсы только через депо забирать?

Да, 3 мес
Лучше на А-банку СЕПАнуть. Там 1мес валютный депо есть и отд-я родные :P
Amethyst
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Подякували: 646 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:27

  Amethyst написав:
  mihasik написав:Евровый перевод на моно, без комсы только через депо забирать?

Да, 3 мес
Лучше на А-банку СЕПАнуть. Там 1мес валютный депо есть и отд-я родные :P

СЕПАнути ойри??? Воно ж лиш на вхід чи я щось пропустив?
klug
 
Повідомлень: 7779
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:29

  Amethyst написав:
  mihasik написав:Евровый перевод на моно, без комсы только через депо забирать?

Да, 3 мес
Лучше на А-банку СЕПАнуть. Там 1мес валютный депо есть и отд-я родные :P

А моня дасть валюту заSEPAти на інший банк? Без мзди?
Alien
 
Повідомлень: 1045
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:42

  Amethyst написав:Лучше на А-банку СЕПАнуть.

А принимает ли А-банк переводы p2p и SEPA в евро и на каких условиях?
Honestus
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:46

  Honestus написав:
  Amethyst написав:Лучше на А-банку СЕПАнуть.

А принимает ли А-банк переводы p2p и SEPA в евро и на каких условиях?

СЕПАет на ура з Вайза, например -- 15...20 мин в рабочее время
Amethyst
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Подякували: 646 раз.
 
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