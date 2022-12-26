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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
17
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:47

  klug написав:
  Amethyst написав:
  mihasik написав:Евровый перевод на моно, без комсы только через депо забирать?

Да, 3 мес
Лучше на А-банку СЕПАнуть. Там 1мес валютный депо есть и отд-я родные :P

СЕПАнути ойри??? Воно ж лиш на вхід чи я щось пропустив?

Ойри мона СЕПАти (з закордону), а грн мона СЕПнути (у Неньці) 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:15

  Amethyst написав:
  klug написав:
  Amethyst написав:Да, 3 мес
Лучше на А-банку СЕПАнуть. Там 1мес валютный депо есть и отд-я родные :P

СЕПАнути ойри??? Воно ж лиш на вхід чи я щось пропустив?

Ойри мона СЕПАти (з закордону), а грн мона СЕПнути (у Неньці) 8)

Тобто р2ршнути з комісом на сервіс, який вже пів року не відкриває нові картки українцям, а далі знову завести в Україну? Якась не клієнтажноорієнтована порада.
klug
 
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  #<1 ... 150151152153
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