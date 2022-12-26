Ойри мона СЕПАти (з закордону), а грн мона СЕПнути (у Неньці)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:47
Ойри мона СЕПАти (з закордону), а грн мона СЕПнути (у Неньці)
Додано: Вів 27 гру, 2022 01:15
Тобто р2ршнути з комісом на сервіс, який вже пів року не відкриває нові картки українцям, а далі знову завести в Україну? Якась не клієнтажноорієнтована порада.
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