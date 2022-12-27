Ойри мона СЕПАти (з закордону), а грн мона СЕПнути (у Неньці)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:47
Ойри мона СЕПАти (з закордону), а грн мона СЕПнути (у Неньці)
Додано: Вів 27 гру, 2022 01:15
Тобто р2ршнути з комісом на сервіс, який вже пів року не відкриває нові картки українцям, а далі знову завести в Україну? Якась не клієнтажноорієнтована порада.
Додано: Вів 27 гру, 2022 09:13
Re: monobank
Ну кожен використовує інструмент як йому заманеться. Можна ж і мікроскопом цвяхи забивати. Але ж інструмент не перестане таким бути
Додано: Вів 27 гру, 2022 19:54
Re: monobank
Хто стикався- клірингова операція 3000гр,зняло навіть не з кредитки. Тепер треба людині помогти,написали на гарячку. Наяву явно фішинг...
Додано: Вів 27 гру, 2022 20:03
Re: monobank
Ethereum, скорее всего, списание через платёжную систему. МПС списало у банка, банк у клиента. Чудес не бывает... Пусть вспоминает где привязывал карту.
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