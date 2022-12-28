Ойри мона СЕПАти (з закордону), а грн мона СЕПнути (у Неньці)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:47
Ойри мона СЕПАти (з закордону), а грн мона СЕПнути (у Неньці)
Додано: Вів 27 гру, 2022 01:15
Тобто р2ршнути з комісом на сервіс, який вже пів року не відкриває нові картки українцям, а далі знову завести в Україну? Якась не клієнтажноорієнтована порада.
Додано: Вів 27 гру, 2022 09:13
Re: monobank
Ну кожен використовує інструмент як йому заманеться. Можна ж і мікроскопом цвяхи забивати. Але ж інструмент не перестане таким бути
Додано: Вів 27 гру, 2022 19:54
Re: monobank
Хто стикався- клірингова операція 3000гр,зняло навіть не з кредитки. Тепер треба людині помогти,написали на гарячку. Наяву явно фішинг...
Додано: Вів 27 гру, 2022 20:03
Re: monobank
Ethereum, скорее всего, списание через платёжную систему. МПС списало у банка, банк у клиента. Чудес не бывает... Пусть вспоминает где привязывал карту.
Додано: Сер 28 гру, 2022 01:20
Опять мошенники :(
Коллеги, помогите, плз, решить проблему.
Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.
Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.
Подскажите, плз, порядок действий.
1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).
Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?
2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")
3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?
(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)
4. Карту, разумеется, заблокировали.
5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.
Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?
6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...
Заранее спасибо всем ответившим.
(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)
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