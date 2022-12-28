Додано: Сер 28 гру, 2022 01:20

Коллеги, помогите, плз, решить проблему.



Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.

Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.



Подскажите, плз, порядок действий.



1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).

Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?



2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")



3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?

(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)



4. Карту, разумеется, заблокировали.



5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.

Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?



6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...



Заранее спасибо всем ответившим.



(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)