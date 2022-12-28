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Обслуговування в українських
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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
17
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:47

  klug написав:
  Amethyst написав:
  mihasik написав:Евровый перевод на моно, без комсы только через депо забирать?

Да, 3 мес
Лучше на А-банку СЕПАнуть. Там 1мес валютный депо есть и отд-я родные :P

СЕПАнути ойри??? Воно ж лиш на вхід чи я щось пропустив?

Ойри мона СЕПАти (з закордону), а грн мона СЕПнути (у Неньці) 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:15

  Amethyst написав:
  klug написав:
  Amethyst написав:Да, 3 мес
Лучше на А-банку СЕПАнуть. Там 1мес валютный депо есть и отд-я родные :P

СЕПАнути ойри??? Воно ж лиш на вхід чи я щось пропустив?

Ойри мона СЕПАти (з закордону), а грн мона СЕПнути (у Неньці) 8)

Тобто р2ршнути з комісом на сервіс, який вже пів року не відкриває нові картки українцям, а далі знову завести в Україну? Якась не клієнтажноорієнтована порада.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 09:13

Re: monobank

  klug написав:Тобто р2ршнути з комісом на сервіс, який вже пів року не відкриває нові картки українцям, а далі знову завести в Україну? Якась не клієнтажноорієнтована порада.
Ну кожен використовує інструмент як йому заманеться. Можна ж і мікроскопом цвяхи забивати. Але ж інструмент не перестане таким бути :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:54

Re: monobank

Хто стикався- клірингова операція 3000гр,зняло навіть не з кредитки. Тепер треба людині помогти,написали на гарячку. Наяву явно фішинг...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 20:03

Re: monobank

Ethereum, скорее всего, списание через платёжную систему. МПС списало у банка, банк у клиента. Чудес не бывает... Пусть вспоминает где привязывал карту.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 01:20

Опять мошенники :(

Коллеги, помогите, плз, решить проблему.

Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.
Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.

Подскажите, плз, порядок действий.

1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).
Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?

2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")

3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?
(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)

4. Карту, разумеется, заблокировали.

5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.
Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?

6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...

Заранее спасибо всем ответившим.

(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 06:40

Re: monobank

Driver написав:Коллеги, помогите, плз, решить проблему.

Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.
Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.

Подскажите, плз, порядок действий.

1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).
Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?

2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")

3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?
(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)

4. Карту, разумеется, заблокировали.

5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.
Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?

6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...

Заранее спасибо всем ответившим.

(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)
Сначала нужно понять, где ввел реквизиты. С ваших слов непонятно. На олх мог только ввести для олх доставки и она вообщем-то безопасная.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:01

Re: monobank

  Ромасик написав:Сначала нужно понять, где ввел реквизиты. С ваших слов непонятно. На олх мог только ввести для олх доставки и она вообщем-то безопасная.

Скорее всего ему прислали ссылку типа для олх-доставки или получения денег, перейдя по которой он попал на фишинговый сайт.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:36

  lara_08 написав:
  Ромасик написав:Сначала нужно понять, где ввел реквизиты. С ваших слов непонятно. На олх мог только ввести для олх доставки и она вообщем-то безопасная.

Скорее всего ему прислали ссылку типа для олх-доставки или получения денег, перейдя по которой он попал на фишинговый сайт.

100%. Сам в сентябре нарвался на подобный фокус, правда, вводил реквизиты Белой Спортбанка и увели чуть больше 1000 грн. Было неприятно морально, т.к. понимал, что сам лоханулся.
Писать заявления в киберполицию, в банк... все это прошел, даже беседовал со следователем в полиции. Там тонны таких заявлений (мне показали толстую стопку), все по единой схеме - "типа ОЛХ-доставка", на фишинговом сайте вводятся реквизиты карты, потом идет запрос на списание... Так на Монобанке хоть сообщают, что идет запрос на списание, у Спортбанка просто тупо списало и все (еще и комиссию взяли за сдергивание чужим сайтом).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:41

Искатель несколько страниц назад обсуждали чарджбек. Можно тоже попробовать.
Ромасик
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