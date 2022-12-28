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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 151152153154

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
17
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 08:36

  Ромасик написав:Искатель несколько страниц назад обсуждали чарджбек. Можно тоже попробовать.

Мне кажется, если бы было так просто... Мошенники разорились бы.
По сути, на фишинговом сайте клиент сам вводит реквизиты карты (кстати, по ушам они ездят знатно, если даже я повелся). Доказать кидок тут при подаче на чарджбек - даже не знаю как.

Тут другое интересно. В свое время мне не удалось пополнить карту Аваля через систему "Платон" (Platon). В поддержке Монобанка мне прямо сказали: "бла-бла-бла, было много жалоб ... не поддерживаем платежи через эту систему". И никак.
Т.е. я лично думал, что вот кинуть путем списания с карты Моно... это почти невозможно.
А тут пропустило. Любопытно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:04

Так те що моно блокує запити Платона не має ніякого відношення до безпеки - то проста фіча котиків які не бажають нічого віддавати Райфу. Бо такий у них принцип :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:54

  Alien написав:Так те що моно блокує запити Платона не має ніякого відношення до безпеки - то проста фіча котиків які не бажають нічого віддавати Райфу. Бо такий у них принцип :(

Я понимаю :) Просто хочу сказать, что некоторые платежные системы Моно блокирует. А тут пропустило. Вот это напрягает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:57

  Driver написав:,

(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)

так в чем суть : он хотел оплатить или это ему пообещали выплатить деньги ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:00

  J написав:
  Driver написав:,

(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)

так в чем суть : он хотел оплатить или это ему пообещали выплатить деньги ?

Погуглите: "олх доставка мошенники". Лень всю схему описывать.
Искатель
 
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З нами з: 22.02.16
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  #<1 ... 151152153154
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