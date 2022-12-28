Додано: Сер 28 гру, 2022 08:36

Ромасик написав: Искатель несколько страниц назад обсуждали чарджбек. Можно тоже попробовать. несколько страниц назад обсуждали чарджбек. Можно тоже попробовать.

Мне кажется, если бы было так просто... Мошенники разорились бы.По сути, на фишинговом сайте клиент сам вводит реквизиты карты (кстати, по ушам они ездят знатно, если даже я повелся). Доказать кидок тут при подаче на чарджбек - даже не знаю как.Тут другое интересно. В свое время мне не удалось пополнить карту Аваля через систему "Платон" (Platon). В поддержке Монобанка мне прямо сказали: "бла-бла-бла, было много жалоб ... не поддерживаем платежи через эту систему". И никак.Т.е. я лично думал, что вот кинуть путем списания с карты Моно... это почти невозможно.А тут пропустило. Любопытно.