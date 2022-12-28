Мне кажется, если бы было так просто... Мошенники разорились бы.
По сути, на фишинговом сайте клиент сам вводит реквизиты карты (кстати, по ушам они ездят знатно, если даже я повелся). Доказать кидок тут при подаче на чарджбек - даже не знаю как.
Тут другое интересно. В свое время мне не удалось пополнить карту Аваля через систему "Платон" (Platon). В поддержке Монобанка мне прямо сказали: "бла-бла-бла, было много жалоб ... не поддерживаем платежи через эту систему". И никак.
Т.е. я лично думал, что вот кинуть путем списания с карты Моно... это почти невозможно.
А тут пропустило. Любопытно.