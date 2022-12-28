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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 08:36
Ромасик написав:Искатель
несколько страниц назад обсуждали чарджбек. Можно тоже попробовать.
Мне кажется, если бы было так просто... Мошенники разорились бы.
По сути, на фишинговом сайте клиент сам вводит реквизиты карты (кстати, по ушам они ездят знатно, если даже я повелся). Доказать кидок тут при подаче на чарджбек - даже не знаю как.
Тут другое интересно. В свое время мне не удалось пополнить карту Аваля через систему "Платон" (Platon). В поддержке Монобанка мне прямо сказали: "бла-бла-бла, было много жалоб ... не поддерживаем платежи через эту систему". И никак.
Т.е. я лично думал, что вот кинуть путем списания с карты Моно... это почти невозможно.
А тут пропустило. Любопытно.
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Искатель
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Додано: Сер 28 гру, 2022 09:04
Так те що моно блокує запити Платона не має ніякого відношення до безпеки - то проста фіча котиків які не бажають нічого віддавати Райфу. Бо такий у них принцип
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Alien
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Додано: Сер 28 гру, 2022 09:54
Alien написав:
Так те що моно блокує запити Платона не має ніякого відношення до безпеки - то проста фіча котиків які не бажають нічого віддавати Райфу. Бо такий у них принцип
Я понимаю
Просто хочу сказать, что некоторые платежные системы Моно блокирует. А тут пропустило. Вот это напрягает.
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Искатель
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Додано: Сер 28 гру, 2022 09:57
Driver написав:
,(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)
так в чем суть : он хотел оплатить или это ему пообещали выплатить деньги ?
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J
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Додано: Сер 28 гру, 2022 10:00
J написав: Driver написав:
,(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)
так в чем суть : он хотел оплатить или это ему пообещали выплатить деньги ?
Погуглите: "олх доставка мошенники". Лень всю схему описывать.
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Искатель
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Додано: Сер 28 гру, 2022 15:12
банки в этой стране отмораживаются и ничего не возвращают
только идти в полицию, или как там сейчас модно называется киберполиция
дело там не суперсложное, былобы у них желание
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nekefer
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Додано: Сер 28 гру, 2022 16:38
Искатель написав: J написав: Driver написав:
,(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)
так в чем суть : он хотел оплатить или это ему пообещали выплатить деньги ?
Погуглите: "олх доставка мошенники". Лень всю схему описывать.
А что же гуглить? Я уже с 10 товаров купил с олх доставкой и 10 продал. И несколько посылок на шару отправил.
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Ромасик
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Додано: Сер 28 гру, 2022 16:40
Искатель написав: Ромасик написав:Искатель
несколько страниц назад обсуждали чарджбек. Можно тоже попробовать.
Мне кажется, если бы было так просто... Мошенники разорились бы.
А что они теряют? Если кто-то их нагнет, то вернут сумму +10% МПС
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Ромасик
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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:28
Ромасик написав:
и 10 продал.
Олх-доставкой?)
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Andrey2512
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:09
Driver написав:
Родственник попал на мошенников на ОЛХ... Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.
Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ).
<...>
2 Поддержка monobank ничем здесь не поможет. Вы можете им сообщить номер производства, чтобы они передали информацию о мошенничестве своим партнёрам.
3 Имеет. Как сразу будет на руках номер производства, так сразу пробуйте обратится к ним (можно пробовать и до получения номера производства). Если средства не успеют вывести, то их смогут вернуть.
5 Если при оплате лимита на оплату в интернете не хватает, то приложение предлагает его повысить и провести оплату.
6 Как бы обратится официально можно, но тут надо продумать суть обращения. Средства получится вернуть, если их не успели вывести (что мало вероятно). МПС здесь не поможет, поскольку пользователь сам подтвердил платёж.
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Howl
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